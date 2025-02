Barack und Michelle Obama feiern Valentinstag mit Liebesbekenntnissen

Barack und Michelle Obama unterstreichen am Valentinstag die Stärke ihrer Liebe, die auch nach 32 Jahren Ehe besteht. Das ehemalige Ehepaar teilte auf Instagram ein gemeinsames Foto und schrieb liebevolle Botschaften zueinander.

Barack (63) und Michelle Obama (61) demonstrieren am Valentinstag , dass ihre Liebe auch nach über 30 Ehejahren so stark ist wie am ersten Tag. Auf ihren Instagram-Profilen teilen der ehemalige US-amerikanische Präsident und seine Frau ein gemeinsames Selfie, das sie strahlend und vertraut aneinandergelehnt zeigt. Barack kommentiert den niedlichen Schnappschuss mit den Worten: „32 Jahre zusammen, und du raubst mir immer noch den Atem. Alles Gute zum Valentinstag , Michelle!“.

Damit sollten auch die letzten Zweifel bezüglich ihrer Ehe aus dem Weg geräumt worden sein. Auch Michelle teilt das gemeinsame Pärchenfoto und schreibt dazu: „Wenn es eine Person gibt, auf die ich mich immer verlassen kann, dann bist du es, Barack. Du bist mein Fels. Das warst du immer und wirst es immer sein. Alles Gute zum Valentinstag, Schatz!“. In den Kommentarspalten versammeln sich bereits zahlreiche Nutzer, die ihrer Begeisterung Ausdruck verleihen. „Das süßeste Paar von allen. Alles Gute zum Valentinstag“ und „Ihr zwei bringt so viel Freude und Liebe in die Welt. Wir vermissen euch! Alles Gute zum Valentinstag an meinen Lieblingspräsidenten und meine First Lady“, lauten nur zwei von vielen weiteren Glückwünschen. Im Januar sorgten sich Fans erstmals um die Ehe von Barack und Michelle – denn die zweifache Mutter fehlte bei der Amtseinführung von Donald Trump (78). Ein Insider behauptete gegenüber Page Six, dass Michelle sich nicht verstellen wolle und nicht das Bedürfnis verspürt habe, bei der Veranstaltung dabei zu sein. „Sie war niemals eine Heuchlerin. Sie hat sich immer sehr genau überlegt, wo und wie sie auftritt“, meinte dieser zu wissen.





