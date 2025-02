Barbara Becker Küsste sich leidenschaftlich in Mailand

Barbara Becker (58) und ihr italienischer Unternehmer Marcello Montini (57) genießen die „La Dolce Vita“ in Mailand. Die beiden wurden beim leidenschaftlichen Kuss in der Stadt gesehen.

Barbara Becker (58) und ihr Partner, der italienische Unternehmer Marcello Montini (57), genießen die „La Dolce Vita “ in Mailand . Das Paar spaziert verliebt durch die historischen Straßen der italienischen Metropole, plaudert, lacht, hält Händchen und tauscht sich regelmäßig mit leidenschaftlichen Küsse aus. Bald steht für Barbara Becker ein Tapetenwechsel an: Sie kehrt nach 25 Jahren in den USA nach Europa zurück, und zwar nach Mailand .

In der Stadt lebt auch ihr Ex-Mann Boris Becker (58) mit seiner neuen Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (34). Bereits im September 2024 machte Barbara Becker ihre neue Liebe öffentlich, als sie auf Instagram ein Foto ihres Partners Marcello Montini mit ihren Söhnen Elias (25) und Noah (31) sowie dessen Freundin, der US-Sängerin Brittany Fousheé (34), teilte.In einem Interview mit BILD verriet Barbara vor zwei Wochen, dass sie in Mailand eine Wohnung gefunden hat, die sie gerade einrichten würde. „Es ist für mich nach 25 Jahren das erste Mal, dass ich wieder in Europa lebe“, sagte sie. Sie habe „erst mal eine Wohnung in Mailand gemietet, um reinzuschnuppern“. Auch das „Dolce Vita“ in Italien schmeckt ihr. „Marcello kocht ganz toll Pasta. Ich habe jetzt eine pinkfarbene Küche in meiner Mailänder Wohnung. Die ist richtig retro.“ Während ihres romantischen Spaziergangs machten Barbara und Marcello auch Halt vor den Immobilienanzeigen eines Makler-Büros. Spöttelten sie über ein gemeinsames Liebesnest in Mailand? Fest steht: Das Paar träumt von einer gemeinsamen Zukunft. Hochzeit? „Nein, es läuft alles super, wie es jetzt ist. Ich bin echt angekommen bei mir. Ich habe auch nicht so eine Disney-Fantasie, dass ich denke, dass eine Hochzeit unbedingt sein muss“, sagte Barbara Becker gegenüber BILD. Barbara und Boris Becker waren von 1993 bis 2001 verheiratet. Die Ehe zerbrach, als Boris’ Affäre mit Angela Ermakova öffentlich wurde. Barbara Becker genießt ihr „La Dolce Vita“ in Mailand in vollen Zügen





