Barbara Schöneberger entdeckt die Kölner U-Bahn

Die Moderatorin Barbara Schöneberger, bekannt für ihre Tätigkeit beim Eurovision Song Contest, machte eine überraschende Entdeckung in Köln: Es gibt eine U-Bahn! Während ihres Aufenthalts vor der Show „Chefsache ESC 2025“ teilte sie ihre Erkenntnis via Instagram.

Star-Moderatorin Barbara Schöneberger (50) ist aktuell in Köln und bereitet sich auf die Moderation der RTL-Show „Chefsache ESC 2025“ am Wochenende vor. Die beliebte Moderatorin, die am Freitag- und Samstagabend die Show in Hürth durchführt, machte dabei eine überraschende Erkenntnis: Sie erfuhr, dass es in Köln eine U-Bahn gibt. Am Mittwoch (12.

Februar 2025) postete Barbara Schöneberger auf Instagram, dass sie sich an der Haltestelle Neumarkt befand und nach Münzen in ihrem Portemonnaie suchte, um ein Ticket am Ticketautomaten zu kaufen. „Ich fahre U-Bahn und kaufe ein Ticket mit Bargeld. Köln hat nämlich eine U-Bahn“, schrieb sie und ergänzte ironisch: „Ich dachte, hier fahren nur Taxis. Jetzt habe ich gelernt, es gibt auch eine U-Bahn. Da bin ich jetzt voll mit dabei: Einfach mal Teil einer großen Gruppe sein.“Für die Show „Chefsache ESC 2025“ suchen RTL und ARD gemeinsam nach der Künstlerin oder dem Künstler, der Deutschland in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest vertreten wird. Es ist ein Wiedersehen mit der ESC-Ära von Stefan Raab, der 2010 mit Lena Meyer-Landrut den letzten großen Erfolg Deutschlands beim ESC beisteuerte. Raab sitzt in der Jury zusammen mit Yvonne Catterfeld, Elton und den Gast-Juroren Max Mutzke und Johannes Oerding. Barbara Schöneberger, die regelmäßig beim ESC-Finale die Punkte aus Deutschland verkündet, wird die Show moderieren.





