Peinliche Momente kennt Barbara Schöneberger nach eigener Aussage kaum. Jetzt spricht die Moderatorin über alte TV-Auftritte, ihre Entwicklung und einen Patzer mit Ex-Fußballprofi Christoph Kramer.

Peinliche Momente kennt Barbara Schöneberger nach eigener Aussage kaum. Jetzt spricht die Moderatorin über alte TV-Auftritte, ihre Entwicklung und einen Patzer mit Ex-Fußballprofi Christoph Kramer.

Die Moderatorin blickt ziemlich gelassen auf ihre eigene Vergangenheit. Auch wenn alte Folgen ihrer früheren Sendung „Blondes Gift“ derzeit auf YouTube veröffentlicht werden, bereut BarbaraBarbara Schöneberger, die ihren Führerschein abgeben mussteGanz ausschließen möchte sie allerdings nicht, dass ihre Eltern beim Wiedersehen mancher Szenen vielleicht die Augenbrauen hochgezogen hätten.

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„Da hätten meine Eltern an der einen oder anderen Stelle vielleicht gesagt: ‚Gott, Kind, muss man denn alles erzählen? ‘“, meintHeute wisse sie schließlich, was sie als 52-jährige Frau nach außen vertreten könne. Dabei habe sie auch ihre Rolle als verheiratete Mutter im Blick. Wenn ihr gelegentlich ein frecher Spruch herausrutsche, gehe es meistens um Witze über Männer – darüber könne fast jeder lachen.