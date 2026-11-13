Barbara Schöneberger verliert Führerschein: Einmonatiges Fahrverbot wegen Geschwindigkeitsüberschreitung

Barbara Schöneberger muss ihren Führerschein abgeben und wird für einen Monat nicht Auto fahren dürfen. Die Moderatorin hat das Bußgeld akzeptiert.

Die deutsche Fernsehmoderatorin Barbara Schöneberger steht kurz vor einem ärgerlichen bürokratischen Schritt. Die 52-Jährige muss ihren Führerschein für die Dauer der Strafe abgeben. Als direkte Konsequenz für eine Verkehr sordnungswidrigkeit hat sie ein einmonatiges Fahrverbot erhalten. Die Bekanntgabe dieser Maßnahme dämpfte offenbar ihre aktuelle Stimmung erheblich.

Herkunft der Anzeige aus Flensburg

Der Grund für die Sanktion ist eindeutig: Schöneberger gab an, sich im Straßenverkehr zu schnell bewegt zu haben. Über den exakten Ort und das Datum des Vorfalls macht die Entertainerin keine Angaben. Sie erwähnte lediglich, dass die Anzeige laut eigenen Informationen aus Flensburg stammt. Dort soll der Vorschlag zur Verhängung der Strafe erfolgt sein. Die Details des konkreten Tathergangs bleiben vorerst im Dunkeln.

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Eigene admitted Schnellfahrt und Begründung

Bezüglich ihres Fahrstils hält Schöneberger jedoch kein großes Geheimnis daraus. Sie gestand ein, oft fest auf dem Gaspedal zu sitzen. "Ich bin eine sehr schnelle Fahrerin", räumte sie ein. Gerade wegen dieses Risikoverhaltens sei sie nun erneut mit einer Behörde konfrontiert. Sie betonte jedoch, dass sie sich nicht selbst als Raserin bezeichnet. Trotz der admitted schnellen Fahrweise übernehme sie die volle Verantwortung für das Geschehen. Sie sei der Meinung, dass Bestrafung in diesem Fall durchaus gerechtfertigt sei.

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Frist zur Abgabe und zeitliche Planung

Derzeit verfügt die Moderatorin über eine Frist von vier Monaten, um ihren Führerschein bei der zuständigen Behörde einzureichen. In diesem Zeitraum kann sie weiterhin Auto fahren, muss das Dokument aber bald physisch übergeben. Für die darauffolgende Zeit von einem Monat darf sie danach kein Fahrzeug mehr steuern. Sie plant bereits, wann dieser Zeitraum am wenigsten schmerzhaft für sie ist. Vermutlich will sie das Verbot in die Zeit nach Weihnachten legen, um die Feiertage nutzen zu können.

Öffentliche Haltung zur Sanktion

Barbara Schöneberger zeigt sich in der Öffentlichkeit sehr einleuchtend im Umgang mit der Angelegenheit. Sie akzeptiert die Konsequenzen für ihr Verhalten am Steuer ohne Widerstand. Für sie ist es ein normaler Vorgang, dass Verstöße auch geahndet werden. Die Übernahme der Verantwortung steht für sie im Vordergrund. Sie betrachtet die Situation pragmatisch und sucht nach einem Zeitraum, der ihre Pläne am wenigsten stört. Die Auseinandersetzung mit dem Gesetzestext wird nun in den nächsten Wochen konkret.