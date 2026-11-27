Rückblick auf Barbara Schönebergers Erfolg: Von ihrem Start in den 90ern über Magazinen und Musik bis zur Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz.

Die etablierte deutsche Moderatorin Barbara Schöneberger blickt auf eine langjährige und vielfältige Karriere im Fernsehen zurück. Die im Jahr 1974 geboreene Künstlerin, die in Gröbenzell bei München aufwuchs, hat sich seit den 1990er-Jahren einen festen Platz im deutschen Mediengeschäft erarbeitet. Heute lebt sie in Berlin, ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

Frühe Karriere und TV-Etablierung

Barbara Schöneberger begann ihren Weg in die Medienbranche bereits während ihres Studiums der Soziologie, Kommunikationswissenschaft und Kunstgeschichte in Augsburg, das sie später abbrach. Ihre erste Kameraerfahrung sammelte sie 1994 in der Serie Café Meineid, bevor sie 1998 fest zum Team der Sat.1-Show Bube, Dame, Hörig an der Seite von Elmar Hörig stieß. In dieser Zeit festigte sie ihren Ruf als charmante und schlagfertige Persönlichkeit.

Also read Veruschka Gräfin von Lehndorff tot: Supermodel und Kunst-Ikone im Alter von 87 Jahren gestorben

Anschließend gehörte sie zum festen Ensemble der Comedy-Show Voll witzig! und moderierte zunehmend eigenständige Formate. Trotz mancher weniger erfolgreicher Projekte konnte sie sich durch Sendungen wie Blondes Gift, die von 2001 bis 2005 lief, als feste Größe etablieren. Diese Phase markierte den Beginn ihrer kontinuierlichen Präsenz in den deutschen TV-Medien.

Seit 2008 ist Barbara Schöneberger eine der Gesichter der NDR Talk-Show, wo sie regelmäßig mit dem Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt zusammenarbeitet. Ihre Reichweite und ihr Ansehen in der Branche wurden durch zahlreiche Auftritte und ihre Rolle als fester Bestandteil des deutschen Eurovision Song Contest weiter verstärkt. Für ihre Leistungen erhielt sie bereits den Deutschen Fernsehpreis.

Advertisement

Advertisement

Vielseitigkeit als Schauspielerin und Synchronsprecherin

Barbara Schöneberger beschränkte ihre Tätigkeit nicht auf die Moderation, sondern erprobte sich auch vor der Kamera als Schauspielerin. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist ihre Rolle als Fee Amaryllis in der Verfilmung Der Räuber Hotzenplotz aus dem Jahr 2006. Diese Rolle unterstreicht ihre kulturelle Präsenz in den deutschen Unterhaltungsmärkten jener Zeit.

Daneben wirkt Barbara Schöneberger als Synchronsprecherin mit und leiht animierten Figuren ihre Stimme. Sie war 2004 in dem Pixar-Film Die Unglaublichen als die Figur Mirage zu hören und wirkte später in den Produktionen Lucas, der Ameisenschreck (2006) sowie Niko - Ein Rentier hebt ab (2008) mit. Diese Arbeiten zeigen ihre sprachliche Vielseitigkeit neben ihrer moderativen Tätigkeit.

Unternehmerische Projekte und aktuelle Aktivitäten

Zwischen 2015 und Anfang 2023 veröffentlichte Barbara Schöneberger gemeinsam mit dem Verlag Gruner + Jahr das Frauenmagazin Barbara. Die Redaktion legte besonderen Wert darauf, sich von typischen Themen wie Diäten oder Fitness abzuwenden. Mit der Juli-Ausgabe 2023 wurde das Magazin nach einer Laufzeit von mehreren Jahren eingestellt.

Parallel zu ihren medialen Projekten schlug Barbara Schöneberger 2007 mit dem Album Jetzt singt sie auch noch! den Schritt in die Musik ein. Sie tritt heute weiterhin mit ihren Songs live auf. Aktuell ist sie zudem mit dem Podcast Mit den Waffeln einer Frau im Audio-Bereich tätig, in dem sie regelmäßig prominente Gäste aus den Bereichen Sport, Musik und Fernsehen interviewt.

Advertisement

Advertisement

Soziales Engagement und Würdigung durch den Staat

Neben ihrer künstlerischen Arbeit setzt sich Barbara Schöneberger seit vielen Jahren für soziale Zwecke ein. Als Botschafterin unterstützt sie das Hilfswerk Terre des Hommes, das sich für notleidende Kinder engagiert. Für dieses langjährige Engagement wurde sie im Jahr 2015 offiziell mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt ihren Beitrag zu gesellschaftlich relevanten Themen.

Barbara Schöneberger engagiert sich weiterhin für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS LIFE und macht auf die Bedeutung dieser Organisation aufmerksam. Ihre öffentliche Anerkennung erreicht einen weiteren Höhepunkt durch ihre Darstellung in der Wachsfigurenkammer. Eine Wachsfigur von Barbara Schöneberger ist sowohl im Madame Tussauds in Berlin als auch im Panoptikum in Hamburg zu besichtigen, wo sie neben anderen berühmten Persönlichkeiten verewigt wurde.