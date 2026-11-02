Bärbel Bas im Interview: Rücktritt wegen Krankheit und politischem Druck

Ex-Arbeitsministerin Bärbel Bas spricht über den Grund ihres Rücktritts: den Tod der Stieftochter und harte Angriffe der Union in der Ampel-Koalition.

Die ehemalige SPD -Bundesvorsitzende und frühere Arbeitsministerin Bärbel Bas hat in einem ersten Interview nach ihrem Rücktritt die tiefgründigen Beweggründe für diesen Schritt dargelegt. Im Gespräch mit Markus Feldenkirchen für die ARD-Sendung "Konfrontation" erzählte die 58-Jährige ausführlich, wie der Tod ihrer krebskranken Stieftochter Ende September ihr Leben und ihre politische Laufbahn abrupt veränderte.

Personal tragedy forces political exit

Bas schilderte, wie schwer sie der Verlust ihrer Stieftochter getroffen hat. Während der Begleitung ihrer Angehörigen im Hospiz sei ihr bewusst geworden, dass ihre physische und psychische Kraft allmählich nachließ. Sie gab zu, dass sie in dieser belastenden Zeit nicht mehr über die notwendige Energie verfügte, um ihre hohen politischen Ämter angemessen auszuüben.

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In einem solchen herausragenden politischen Amt sei es kaum möglich, sich Zeit für die eigene Trauer und Erholung zu nehmen. Bas erklärte, dass ihr Kopf nicht frei für dienstliche und politische Angelegenheiten war. Sie erkannte, dass sie länger brauchen würde, um sich zu erholen, und wusste, dass ein sofortiger Rückkehr in den Dienst nicht möglich war.

Trotz dieses radikalen Schnittes bleibt Bas der Politik verbunden. Sie sitzt weiterhin als Abgeordnete für den Wahlkreis Duisburg I im Bundestag und ist damit direkt in den parlamentarischen Betrieb eingebunden, auch wenn sie die Exekutive verlässt.

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Political harshness and coalition conflict

Ein weiterer wesentlicher Punkt in ihrer Analyse ist die oft als hart empfundene politische Kultur. Bas kritisierte, dass es im politischen Betrieb kaum Menschlichkeit gebe, wenn Menschen länger krank sind oder persönliche Verluste hinnehmen müssen. Sie sprach von einer Schweigekultur, in der niemand sich schwach zeigen will, da das Geschäft der Politik als äußerst fordernd gilt.

In ihrer offiziellen Rücktrittserklärung hatte Bas zudem massiv Kritik an der Reaktion des Koalitionspartners CDU und CSU geübt. Sie beklagte, dass die Angriffe auf sie während ihrer persönlichen Krisenzeit nicht nachließen, sondern weitergingen. Dies habe die Situation für sie zusätzlich erschwert und belastet.

Bas gab zu, dass sie die Dimension des daraus resultierenden Koalitionsstreits nicht vorhergesehen hatte. Hätte sie geahnt, welch großes Ausmaß dieser Konflikt annehmen würde, hätte sie möglicherweise auf ihre offene Kritik an der Union verzichtet. Dennoch betrachtet sie die Benennung der Angriffe als notwendig, um einen besseren Umgang in der Zukunft zu ermöglichen.

Conflict between SPD and CDU factions

Die Spannungen zwischen den Parteien waren bereits vor dem Rücktritt deutlich spürbar. Der CDU-Abgeordnete Christian von Stetten warf der bisherigen Arbeitsministerin vor, Sozialreformen zu verschleppen. Er beteuerte jedoch, zu diesem Zeitpunkt nichts von ihrem persönlichen Verlust gewusst zu haben.

Die SPD reagierte darauf mit scharfer Kritik an der Union. Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil nannte den Umgang der Union mit Bas unanständig, ohne dabei konkrete Details zu nennen. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, ging noch weiter und warf der Union vor, sie habe sich Bas gegenüber unmenschlich verhalten.

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Bas thematisierte auch ihre Gespräche mit Bundeskanzler Friedrich Merz. Sie habe Merz über ihre private Lage informiert und sich über die Angriffe aus dessen Partei beschwert. Merz habe ihr versichert, dass er sich kümmere, doch dies habe keinen Anklang gefunden.

Communication gaps within the government

Ein signifikanter Aspekt der Koalitionsdynamik war die Art und Weise, wie der Rücktritt kommuniziert wurde. Bas betonte, dass sie nie mit dem Kanzler über ihren Rücktritt gesprochen habe. Stattdessen sei Merz von ihrem Co-Parteivorsitzenden Lars Klingbeil über die Entscheidung informiert worden.

Trotz dieser Schwierigkeiten sieht Bas ihre Entscheidung als notwendig an. Sie ist zuversichtlich, ihre Trauer überwinden zu können, da ihr dies bereits nach dem Tod ihres damaligen Ehemanns im September 2020 gelungen sei. Diesmal jedoch habe sie gewusst, dass ihr in der Politik keine Zeit zum Trauern gegeben werden würde.

Bas appellierte abschließend an die Regierungspartner, besser miteinander umzugehen. Nur wenn sie zusammenhielten und einander mehr vertrauten, könne die Koalition erfolgreich arbeiten. Für sie war der Rücktritt ein radikaler, aber unvermeidbarer Schritt, um sich selbst zu schützen und ihre Gesundheit wiederherzustellen.