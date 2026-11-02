Bärbel Bas Rücktritt: Ex-Ministerin rechnet im ARD-Interview mit Merz und CDU ab

Bärbel Bas erklärt in einem ARD-Interview ihren Rücktritt und kritisiert Kanzler Merz und die CDU. Ausstrahlung am Montag um 21.45 Uhr.

Die frühere SPD -Vorsitzende und ehemalige Arbeitsministerin Bärbel Bas (58) spricht erstmals ausführlich über ihren Rücktritt. In einem rund 30 Minuten langen Interview rechnet sie mit Bundeskanzler Friedrich Merz (70), mit der CDU und auch mit dem eigenen Koalitionspartner ab. Das Gespräch wird am Montag um 21.45 Uhr im ARD ausgestrahlt.

Bas schildert ihre persönlichen und politischen Gründe für den Schritt. Nach ihren Worten verband sie mit einer ihr sehr nahestehenden Person eine enge Beziehung über viele Jahre. Die Begleitung dieses Menschen im Hospiz habe ihr sehr viel Kraft abverlangt.

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Bas macht deutlich, dass sie in dieser Zeit den Kopf nicht für dienstliche und politische Fragen frei hatte. Die Belastung sei weit größer gewesen, als es nach außen erkennbar war. Es sei manchmal schwer gewesen, morgens überhaupt aufzustehen, weil sich die Frage nach dem Sinn gestellt habe.

Persönliche Belastung hinter dem Bärbel Bas Rücktritt

Nach Bas' Darstellung wusste sie, dass sie Zeit brauchte, um aus dieser Lage wieder herauszukommen. Diese Zeit sei in ihren Spitzenämtern jedoch nicht vorhanden gewesen. Deshalb habe sie die Konsequenz gezogen und ihre Ämter aufgegeben.

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Für viele Beobachter kam der Rücktritt überraschend, für Bas selbst nicht ganz. Nach ihren Worten bemerkte sie bereits im Laufe des Septembers, dass ihre Kraft nachließ. Diese Entwicklung habe sich schleichend vollzogen und sei in ihrem Umfeld nicht vollständig sichtbar gewesen.

Zugleich übt Bas scharfe Kritik an der Union. Aus den Reihen verschiedener Unionspolitiker habe es immer wieder Angriffe gegeben, sie mache ihre Arbeit nicht richtig. Bas sagte dem Kanzler nach eigenen Angaben, dass sie sich solche Vorwürfe nicht mehr lange gefallen lassen werde.

Streit um die Rentenreform und die Union

Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht die geplante Rentenreform. Bas erklärt, zwischen ihr und Merz sei vereinbart gewesen, den Entwurf erst nach den Landtagswahlen Ende September vorzulegen. Dieses Vorgehen sei allen Beteiligten bekannt gewesen.

Bas wirft der Union vor, trotz dieser Absprache habe es täglich geheißen, sie lege nichts vor und hätte das bereits im Sommer tun sollen. Das Reformpaket sei aber für Oktober angekündigt gewesen. Diese öffentliche Darstellung habe sie besonders verärgert.

Besonders scharf kritisiert Bas den CDU-Politiker Christian von Stetten (56). Dessen Rücktrittsforderungen an ihre Adresse hätten eine Grenze überschritten, so ihr Urteil über seine Äußerungen zu einer Ministerin des Koalitionspartners. Sie spricht von einer Kampagne, die am Ende den Eindruck erwecke, die SPD blockiere.

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Bas verweist darauf, dass von Stetten über ihre private Situation informiert gewesen sei. Trotzdem hätten seine Zusicherungen offenbar wenig bewirkt. Er habe ihr signalisiert, sie solle sich die Zeit nehmen, die sie brauche.

Einschätzung zu den Gründen für den Rücktritt

Bas berichtet außerdem, sie habe sich beim Kanzler über die Angriffe aus der CDU beschwert. Merz habe ihr zugesichert, sich darum zu kümmern. Nach Bas' Eindruck fand dieses Versprechen jedoch keinen Widerhall in der Praxis.

Gleichzeitig räumt die frühere Ministerin ein, dass sie aus persönlichen Gründen vermutlich auch ohne die öffentliche Kritik des Koalitionspartners zurückgetreten wäre. Die Entscheidung hat damit mehrere Ursachen, die sich nach ihrer Darstellung gegenseitig verstärkt haben.

Nach ihrer eigenen Einschätzung ließ sie nicht nur die Union im Stich. Welche weiteren Personen oder Gruppen aus ihrer Sicht nicht hinter ihr standen, lässt sich dem vorliegenden Textauszug nicht vollständig entnehmen. Die vollständige Sendung dürfte hierzu weitere Einzelheiten liefern.