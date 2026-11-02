Bärbel Bas spricht erstmals über Krebskrise und Koalitionskonflikt

Die ehemalige Arbeitsministerin Bärbel Bas gibt im ARD-Format Konfrontation ein seltenes Interview über ihre Zeit nach dem Rücktritt, den Krebstod ihrer Stieftochter und die heftigen Konflikte mit der Union.

Bärbel Bas, die ehemalige Bundesministerin für Arbeit und Soziales sowie langjährige Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, blickt nach ihren vergangenen Wochen der tiefen persönlichen und politischen Turbulenzen nun auf eine Phase der inneren Einkehr und öffentlichen Klarstellung zurück.

In einem seltenen und intimen Interview im ARD-Format Konfrontation, das von dem erfahrenen Journalisten Markus Feldenkirchen begleitet wurde, spricht die 54-Jährige erstmals offen über die schweren Monate, die mit ihrem plötzlichen Rücktritt im September gipfelten. Drei Wochen sind seitdem vergangen, eine Zeitspanne, die Bas nutzte, um den unerwarteten Krebstod ihrer Stieftochter zu verarbeiten und sich von den massiven politischen Attacken zu erholen.

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Politischer Druck behindert Genesung

Ihre Stimme klingt noch immer brüchig, und sie gibt zu, dass es ihr zwar zunehmend besser geht, sie sich jedoch noch nicht in einer zufriedenstellenden Lage befindet, die es ihr erlauben würde, unbeschwert in die Zukunft zu blicken. Die emotionale Last dieser Zeit war enorm, und Bas reflektiert nun rückblickend, wie sehr die konstante Kritik, die sie selbst von ihren eigenen Koalitionspartnern in der Ampel-Regierung erhielt, ihre Genesungsbemühungen behinderte.

Feldenkirchen, der sie ein ganzes Jahr lang in Berlin, in ihrer Heimatstadt Duisburg und an anderen Schauplätzen ihres politischen Wirkens begleitete, hat nun ein vielschichtiges Bild ihrer Amtszeit gezeichnet, das weit über die bloße politische Berichterstattung hinausgeht. Es ist eine Geschichte von Macht, Vulnerabilität und dem harten Schnitt, den eine Politikerin vollziehen musste, als die private Tragödie den öffentlichen Druck nicht mehr aushielt.

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Bas erinnert sich daran, wie sie in Duisburg, wo sie in den Sozialsiedlungen aufwuchs und wo der lokale Fußballverein MSV gerade um den sportlichen Aufstieg kämpfte, Zeugin war, wie sehr die politische Realität mit den sozialen Bedürfnissen der Menschen vor Ort verwoben ist. Doch gerade in dieser intensiven Begleitung wurde auch deutlich, wie isoliert sie sich fühlte, als der Vorwurf in den Raum geworfen wurde, sie stehe als Reformbremse im Weg, obwohl sie selbst schwer krank war und um das Überleben ihrer Stieftochter kämpfte.

Koalitionskrise belastet die Regierung

Dieser Konflikt spitzte sich zu einer kleinen Koalitionskrise zu, die die Union zu Unrecht beschuldigt sah und die das Verhältnis in der Regierung nachhaltig belastete. Bas räumt ein, dass sie den Vorwurf, die ständige Kritik habe während der Erkrankung nicht verstummt, vielleicht nicht erhoben hätte, wenn sie den späteren Verlauf vorhergesehen hätte.

Doch sie distanziert sich nicht von der inhaltlichen Kritik, sondern verteidigt die Tatsache, dass gemeinsam im Koalitionsausschuss beschlossen wurde, den Gesetzentwurf zur Rentenreform nicht vor den kommenden Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern im September vorzulegen. Dieses Urteil war allen Beteiligten bekannt, dennoch fuhr eine gezielte Kampagne der CDU, die der SPD vorwarf, die Regierung zu blockieren und den Fortschritt der Union zu verhindern.

Wäre ihr Rücktritt nicht dazwischengekommen, hätte Bas den Entwurf wie vereinbart Mitte Oktober eingebracht, doch nun liegt die Verantwortung bei ihrem Nachfolger Alexander Schweitzer, der nach Bäs Einschätzung tatsächlich hinter dem Zeitplan zurückliegt. Die vergangenen Monate haben Bas sichtbar gealtert und zermürbt, selbst wenn sie heute ein befreites Gefühl beschreibt. Sie erzählt von den dunklen Momenten, an denen es schwer fiel, morgens das Bett zu verlassen, da die Frage nach dem Sinn des Handelns in den Vordergrund trat.

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Radikaler Schnitt als persönliches Gebot

Doch sie beteuert, dass der radikale Schnitt richtig gewesen sei, denn es handle sich um ihr Leben und sie habe die letzte Verantwortung darüber, wie sie damit umgeht. Ob die Regierung nun ohne sie die Kraft findet, die Reformen durchzubringen, betrachtet sie mit einer Mischung aus Sorge und hoffnungsvoller Neugier. Mit einem vorsichtigen, verschmitzten Lächeln lässt sie durchblicken, dass die Bremse nun weg sei und die Lage sich nur noch verbessern könne.

Die Ausstrahlung dieses intensiven Porträts ist am Montag, dem 2. November, in den Abendnachrichten von Das Erste und WDR Fernsehen geplant, wobei die Langfassung später am selben Abend zu sehen sein wird.