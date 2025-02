Barbie: Der Blockbuster-Hit ist ab sofort bei RTL+ verfügbar!

Margot Robbie und Ryan Gosling brillieren in dem Mega-Erfolg „Barbie“, der ab sofort bei RTL+ zum Streamen bereit steht. Die bunte Hollywood-Musical-Komödie, die sowohl für ihre unterhaltsame Erzählung als auch für ihre kritische Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen und gesellschaftlichen Normen gelobt wurde, bietet ein unvergleichliches Filmerlebnis für alle Fans der Kultfigur.

Margot Robbie verkörpert Barbie und Ryan Gosling spielt Ken in dem sensationellen Blockbuster ! Barbie gehört seit Generationen in fast jedes Mädchenzimmer. Seit ihrer Erfindung im Jahr 1959 hat sich die Spielpuppe mehrfach verwandelt und sich stets dem Zeitgeist angepasst, so auch in ihrer ersten Realverfilmung, die 2023 in die Kinos kam.

„Barbie” wurde ein absoluter Blockbuster-Hit, den ihr jetzt auf RTL+ streamen könnt! \Der Film „Barbie” war ein Megaerfolg: Die bunte Hollywood-Musical-Komödie von Regisseurin Greta Gerwig mit Margot Robbie als Barbie und Ryan Gosling als Ken in den Hauptrollen. Der mehrfach ausgezeichnete Blockbuster steht ab dem 12. Februar für RTL+ Abonnenten zum Streaming bereit. Barbie lebt glücklich mit verschiedenen Barbie- und Ken-Versionen zusammen im Barbieland. Doch dann wird Stereotyp-Barbie in ihrer rosa Traumwelt auf der Suche nach Perfektion plötzlich von Selbstzweifeln geplagt und begibt sich zusammen mit Beach-Ken auf den Weg in die reale Welt. Während Barbie dabei auf die mächtigen Männer von Mattel sowie auf ihre Erfinderin Ruth Handler trifft und versucht, den Grund für ihre negativen Gefühle aufzudecken, zettelt der nach Barbieland zurückgekehrte Ken hingegen eine Revolution an und verwandelt die rosa Traumwelt, in der bisher Frauenpuppen das Sagen hatten, um in ein männerdominiertes „Kendom”. Der Film stellt dabei auf extrem unterhaltsame Weise gängige Geschlechterrollen infrage. Auch wird die Rolle der Spielzeugfigur mit ihren unrealistischen Körpermaßen amüsant hinterfragt. \Mit herausragenden Schauspielleistungen, einem hervorragenden Soundtrack und einem grandiosen Kostüm- und Setdesign, mit deutscher Synchronisation oder auch wahlweise in englischer Originalsprache sowie optional deutschen Untertiteln. In der All Inclusive Entertainment App steht der gesamte Soundtrack mit dem Oscar-prämierten Song „What Was I Made For?” von Billy Eilish und dem von Ryan Gosling gesungenen Titel „I’m Just Ken” zur Verfügung. Außerdem findet ihr dort zudem mehrere Barbie-Animationsfilme und Podcasts zum großen Hype, den der Barbie-Film im Sommer 2023 in den Kinos ausgelöst hat





RTL_com / 🏆 101. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Barbie Margot Robbie Ryan Gosling Greta Gerwig Blockbuster RTL+ Streaming Geschlechterrollen Musical Hollywood

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

RTL-Dschungelcamp 2025: So sieht der Alltag der Promis im Dschungel ausZwölf Prominente starten am 24. Januar in die 18. Staffel des RTL-Dschungelcamps. Um die Dschungelkrone zu gewinnen, müssen sie diverse Prüfungen absolvieren und das karge Leben im australischen Dschungel überstehen. Der Alltag im Camp ist geprägt von zahlreichen Regeln und Herausforderungen. Von der tierischen Umgebung bis hin zu den täglichen Aufgaben wie dem Wasser abkochen und dem Feuer machen - der Artikel gibt einen Einblick in das Leben der Stars im Dschungel.

Weiterlesen »

Katja Burkard: Warum der Spitzname der RTL-Moderatorin früher zum Himmel stankKatja Burkard stattete Sebastian Pufpaff diesen Montag bei „TV Total - Aber mit Gast” einen Besuch. Um keine Antwort verlegen, weihte die P12-Moderatorin die Zuschauer dabei auch in weniger schmeichelhaften Dinge ein, wie etwa ihren miefigen Spitznamen von früher.

Weiterlesen »

„RTL Direkt spezial“ streamen: Kandidatencheck mit Olaf Scholz heute im RTL-Livestream online sehenZur vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar zeigt „RTL Direkt” eine Reihe von Sondersendungen. Hier geht’s zum Livestream des Kandidatenchecks mit Pinar Atalay.

Weiterlesen »

„RTL Direkt spezial“ mit Friedrich Merz heute im TV und im RTL-Livestream online sehenZur vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar zeigt „RTL Direkt” eine Reihe von Sondersendungen. Hier geht’s zum Livestream des Kandidatenchecks mit Pinar Atalay.

Weiterlesen »