Barça intensiviert Stürmer-Suche: João Pedro, Álvarez und Kane im Fokus

Der FC Barcelona sucht händeringend einen neuen Top-Angreifer und hat mehrere Weltklassestürmer im Blick. Während die Verhandlungen mit Chelsea über João Pedro konkreter werden, bleibt auch Julián Álvarez von Atlético Madrid eine Option. Harry Kane vom FC Bayern ist ein weiterer Name auf der Liste. Die Suche nach dem Lewandowski-Nachfolger läuft auf Hochtouren.

Der FC Barcelona ist auf der Suche nach einem neuen Top- Stürmer und hat mehrere große Namen auf seiner Liste. Die heißesten Optionen sind derzeit Julián Álvarez von Atlético Madrid , Harry Kane vom FC Bayern München und João Pedro von Chelsea .

Besonders bei João Pedro scheinen die Katalanen gute Chancen zu haben. So reiste Barças Sportdirektor Deco gemeinsam mit Spielerbetreuer Bojan Krkic und Chefscout João Amaral nach London, um einen Transfer des brasilianischen Angreifers voranzutreiben. Laut Mundo Deportivo gab es bereits konkrete Gespräche. Bereits beim FA-Cup-Finale in Wembley soll Deco Pedro beobachtet und sich mit dessen Berater getroffen haben.

Intern gilt Pedro als kostengünstigere Alternative zu Álvarez. Während die Ablöse für João Pedro auf etwa 70 Millionen Euro geschätzt wird, wäre für Álvarez voraussichtlich eine Summe von rund 100 Millionen Euro fällig. Gleichzeitig gibt es Bewegung in Madrid. Atlético-Trainer Diego Simeone deutete kürzlich einen möglichen Abschied von Álvarez an und bestätigte, dass dieser ein Vertragsverlängerungsangebot abgelehnt habe.

Arsenal, Paris Saint-Germain und der FC Barcelona beobachten diese Entwicklung genau. Barcelona will dennoch nicht aufgeben und hofft, dass Álvarez selbst auf einen Wechsel drängt, um so den Preis bei Verhandlungen mit Atlético drücken zu können. Ob Atlético dies jedoch zulässt, ist fraglich. Klar ist, dass die Suche nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski auf Hochtouren läuft und Barça parallel an mehreren großen Transfers arbeitet





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