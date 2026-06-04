Barça plant in diesem Sommer einen Großangriff auf dem Transfermarkt, um die Offensive nach dem Abgang von Stürmerstar Robert Lewandowski zu verbessern. Der Engländer Anthony Gordon kommt von Newcastle United und soll für 80 Millionen Euro verpflichtet werden. Die Bonuszahlungen können weitere Millionen hinzufügen. Der Wechsel soll erst der Anfang gewesen sein, aber die erste Verhandlung endet in einer deutlichen Abfuhr.

Barça plant Großangriff auf Transfermarkt , aber erste Verhandlungen enden in Abfuhr. Der englische Nationalspieler Marcus Rashford soll fest verpflichtet werden, aber Manchester United hält an den vereinbarten 30 Millionen Euro fest.

Die Frist für die Kaufoption läuft am 15. Juni ab, danach muss eine Ablöse neu verhandelt werden. Die Spanier bieten nur die Hälfte der vereinbarten Summe an, was von den Engländern abgelehnt wird. Barça plant in diesem Sommer einen Großangriff auf dem Transfermarkt, um die Offensive nach dem Abgang von Stürmerstar Robert Lewandowski zu verbessern.

Der Engländer Anthony Gordon kommt von Newcastle United und soll für 80 Millionen Euro verpflichtet werden. Die Bonuszahlungen können weitere Millionen hinzufügen. Der Wechsel soll erst der Anfang gewesen sein, aber die erste Verhandlung endet in einer deutlichen Abfuhr. Barça plant in diesem Sommer einen Großangriff auf dem Transfermarkt, um die Offensive nach dem Abgang von Stürmerstar Robert Lewandowski zu verbessern.

Der Engländer Anthony Gordon kommt von Newcastle United und soll für 80 Millionen Euro verpflichtet werden. Die Bonuszahlungen können weitere Millionen hinzufügen. Der Wechsel soll erst der Anfang gewesen sein, aber die erste Verhandlung endet in einer deutlichen Abfuhr. Die Spanier haben sich eine deutliche Abfuhr eingehandelt, als sie ein erstes Angebot für den englischen Nationalspieler Marcus Rashford abgelehnt haben.

Barça hatte eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro geboten, aber Manchester United hält an den vereinbarten 30 Millionen Euro fest. Die Frist für die Kaufoption läuft am 15. Juni ab, danach muss eine Ablöse neu verhandelt werden. Die Spanier bieten nur die Hälfte der vereinbarten Summe an, was von den Engländern abgelehnt wird.

Der englische Nationalspieler Marcus Rashford soll fest verpflichtet werden, aber Manchester United hält an den vereinbarten 30 Millionen Euro fest. Die Frist für die Kaufoption läuft am 15. Juni ab, danach muss eine Ablöse neu verhandelt werden. Die Spanier bieten nur die Hälfte der vereinbarten Summe an, was von den Engländern abgelehnt wird.

Barça plant in diesem Sommer einen Großangriff auf dem Transfermarkt, um die Offensive nach dem Abgang von Stürmerstar Robert Lewandowski zu verbessern. Der Engländer Anthony Gordon kommt von Newcastle United und soll für 80 Millionen Euro verpflichtet werden. Die Bonuszahlungen können weitere Millionen hinzufügen. Der Wechsel soll erst der Anfang gewesen sein, aber die erste Verhandlung endet in einer deutlichen Abfuhr





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