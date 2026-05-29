Barça plant nächsten Mega-Transfer: 100 Millionen für Julián Álvarez?

Der FC Barcelona arbeitet nach dem Gordon-Deal offenbar am nächsten Millionen-Coup: Julián Álvarez von Atlético Madrid soll für rund 100 Millionen Euro kommen. Trotz finanzieller Probleme will der Klub vor der WM zuschlagen.

Der FC Barcelona scheint auf dem Transfer markt plötzlich keine Grenzen mehr zu kennen. Nach dem bevorstehenden Mega-Deal um Anthony Gordon arbeiten die Katalanen offenbar bereits am nächsten Millionen-Coup, der sogar noch teurer werden könnte.

Wie unter anderem die Sportzeitung Mundo Deportivo und Transfer-Experte Fabrizio Romano berichten, bereitet Barça derzeit ein offizielles Angebot für Atlético-Stürmer Julián Álvarez vor. Der Weltmeister von 2022 gilt schon seit Monaten als absoluter Wunschspieler der Katalanen. Besonders überraschend: Trotz der bekannten finanziellen Engpässe will Barcelona offenbar tief in die Tasche greifen. Nach den bis zu 80 Millionen Euro für Gordon könnte nun der nächste Transfer im Bereich von rund 100 Millionen Euro folgen.

Das wäre eine gewaltige Investition für einen Klub, der noch vor wenigen Monaten um seine wirtschaftliche Existenz kämpfte. Doch offenbar haben die kräftigen Gehaltseinsparungen und die Rückkehr zu Umsatzsteigerungen den Weg für eine offensive Transferpolitik geebnet. Laut Romano soll Barcelona in den nächsten Tagen ein erstes offizielles Angebot an Atlético Madrid übermitteln. Ein Tauschgeschäft sei dabei nicht geplant.

Atlético sei bereits darüber informiert worden, dass ein Angebot bevorstehe. Demnach wollen die Katalanen den Deal möglichst noch vor der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr abschließen, um andere Interessenten auszustechen. Álvarez, der bei Atlético einen Vertrag bis 2026 besitzt, hat angeblich ein Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt. Der Argentinier fühlt sich in Madrid wohl, aber die Perspektive, bei Barça eine zentrale Rolle zu spielen, scheint ihn zu reizen.

Auch Manchester City und Paris Saint-Germain sollen angeklopft haben. Barcelona möchte nun schnell handeln, um den Zuschlag zu bekommen. Die Ablösesumme könnte bei etwa 100 Millionen Euro liegen, wobei Bonuszahlungen die Gesamtsumme noch steigern könnten. Der bevorstehende Wechsel von Anthony Gordon hatte in Spanien bereits für großes Staunen gesorgt.

Der englische Nationalspieler von Newcastle United soll laut mehreren Medienberichten noch in dieser Woche in Barcelona erwartet werden. Für ihn sind bis zu 80 Millionen Euro vorgesehen. Trainer Hansi Flick bekommt damit einen weiteren Offensiv-Star für die kommende Saison. Gordon erzielte in der vergangenen Spielzeit 17 Tore in 46 Pflichtspielen und gilt als vielseitiger Flügelspieler.

Doch Barcelona plant offenbar noch größer: Mit Álvarez würde ein Stürmer kommen, der nicht nur Tore garantiert, sondern auch als Vorbereiter glänzt. Sollte Barcelona beide Deals tatsächlich abschließen, würde der spanische Meister in diesem Sommer fast 180 Millionen Euro investieren - trotz der weiterhin angespannten wirtschaftlichen Lage des Klubs. Die Verantwortlichen um Präsident Joan Laporta setzen auf eine aggressive Strategie: Sie wollen sportlich sofort konkurrieren und setzen dabei auf künftige Einnahmen aus Stadionverkauf oder Sponsoring.

Ob das aufgeht, wird sich zeigen. Fest steht: Barcelona ist zurück auf dem Transfermarkt und scheut keine Kosten





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