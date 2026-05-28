Barça statt Bayern: Anthony Gordon steht vor Wechsel von Newcastle United zum FC Barcelona

Der englische Nationalspieler Anthony Gordon steht unmittelbar vor einem Wechsel von Newcastle United zum FC Barcelona. Der 25-jährige Flügelspieler soll bereits am Mittwoch eine Einigung mit den Katalanen erreicht haben.

Der englische Nationalspieler Anthony Gordon steht unmittelbar vor einem Wechsel von Newcastle United zum FC Barcelona. Der 25-jährige Flügelspieler soll bereits am Mittwoch eine Einigung mit den Katalanen erreicht haben.

Der Premier-League-Klub soll die 70-Millionen-Euro-Offerte der Spanier akzeptiert haben, die zudem 10 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen umfasst. Am Donnerstag soll Gordon in Barcelona landen und dann im Laufe des Tages einen Medizincheck beim spanischen Meister absolvieren. Gordon soll bei den Katalanen einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben. Der Flügelspieler selbst soll den Wechsel so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen wollen, um die Transfer-Baustelle abzuschließen, bevor er mit der englischen Nationalmannschaft unter Trainer Thomas Tuchel in die WM-Vorbereitung startet.

Während Trainer Hansi Flick sich auf einen neuen Offensiv-Star freuen kann, zieht der deutsche Meister damit offenbar den Kürzeren. Der FC Barcelona muss den angewanderten Angreifer Robert Lewandowski ersetzen, womöglich auch den zuletzt von Manchester United ausgeliehenen Marcus Rashford, dessen Transfer durch die Gordon-Verpflichtung nicht wahrscheinlicher wird. Bei Barça spielt auf Linksaußen Führungsspieler und Publikumsliebling Raphinha





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Anthony Gordon Newcastle United FC Barcelona Transfer WM-Vorbereitung

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