Barcelona besiegt Aalborg in der Verlängerung und steht im Finale gegen Berlin

Frankreichs Nationalspieler Dika Mem wechselt 2027 in die Hauptstadt und könnte sich bei den Berliner Fans schon unbeliebt machen. Das Finale zwischen Barcelona und Berlin ist ein brutales Duell: Einer holt den Pott. Der andere nimmt ihn vielleicht seinem zukünftigen Team weg.

Die Spanier haben im zweiten Halbfinale erst in der Verlängerung den dänischen Meister Aalborg mit Deutschlands Nationalspieler Juri Knorr 37:32 n. V. (15:11, 28:28) besiegt.

Damit spielen die Füchse plötzlich gegen ihre eigene Zukunft. Frankreichs Star Dika Mem (28) wechselt 2027 in die Hauptstadt. Doch bevor er seinen neuen Job antritt, könnte er sich bei den Berliner Fans schon unbeliebt machen, könnte ihren größten Traum zerstören. Denn der Barcelona-Star fegt mit seinen Teamkollegen im Halbfinale Aalborg weg - und steht plötzlich genau dem Klub im Weg, für den er bald Titel holen soll.

Und auf der anderen Seite: Mathias Gidsel (27), Berlins Superstar, der das Märchen der Berliner vom ersten Triumph in der Königsklasse vollenden will. Gidsel gegen Mem. Berlin gegen seine Zukunft. Ein Finale, das brutaler nicht sein könnte: Einer holt den Pott.

Der andere nimmt ihn vielleicht seinem zukünftigen Team weg. Dreimal hat Frankreichs Nationalspieler Dika Mem die Champions League schon gewonnen und will am Sonntag (18 Uhr, Dyn) Nummer 4 hinzufügen: Ich glaube, das liegt in der DNA des Vereins. Der Gewinn der EHF Champions League ist zu Beginn jeder Saison das oberste Ziel der Mannschaft, und wir kämpfen hart dafür.

Finale in Köln ist für den Linkshänder, der dann 2027 mit Gidsel sich die Position teilt, keine Routine: Ich bin immer noch genauso aufgeregt, wie damals, als ich das erste Mal dabei war. Keiner im Verein nimmt das als selbstverständlich hin. Wir wissen, wie schwer es ist, dort zu sein. Dass das Finale gegen Berlin gespielt werden muss, interessiert ihn nicht: Ich will die Champions League gewinnen - und zwar die beiden Chancen, die mir mit Barcelona noch bleiben.

Diese Saison und, wenn möglich, auch die nächste. Genauso hungrig bin ich darauf. Was danach in der Zukunft passiert, steht auf einem anderen Blatt. Jetzt zählt für mich nur Barça.

Deutschlands Spielmacher Juri Knorr (26) macht für Aalborg ein solides Spiel (vier Tore aus neun Versuchen). Doch im Duell der dänischen Torhüter-Giganten Emil Nielsen (Barca/16 Paraden) und Niklas Landin (Aalborg/9 Paraden) sind Nielsen und Barcelona am Ende besser. Bitter für Juri Knorr, der Spielmacher verwandelt einen direkten Freiwurf kurz vor dem Halbzeitpfiff zum 12:15, dabei knickt er per Seitneigwurf artistisch ab. Doch nach Videobeweis wird das Tor nicht gegeben.

Grund: Knorrs Standbein hat sich bewegt. Auch in der Verlängerung agieren die tapfer kämpfenden Dänen unglücklich, lassen sich zweimal den Ball klauen (31:34/68. ). Barcelona spielt dann doch noch den Sieg clever runter





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