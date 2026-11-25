Der FC Barcelona gewinnt in Baku deutlich gegen Sabah FK und bleibt im Rennen um die direkte Qualifikation für die K.o.-Runde der Europa League.

In einem entscheidenden Moment der Europa-League-Gruppenphase hat sich der FC Barcelona in Baku behauptet und die direkte Qualifikation für die K.o. -Runde einen großen Schritt näher gebracht.

Das Team unter der Führung von Cheftrainer Hansi Flick präsentierte sich in der Partie gegen den azerbaidschanischen Vertreter Sabah FK von der ersten Minute an dominant und kontrollierte das Geschehen auf dem Feld weitgehend eigenständig. Obwohl der Start nicht ganz ohne Warnsignale abging, zeigte die Mannschaft schließlich ihre überlegene Spielstärke und sicherte sich einen klaren Sieg, der für die aktuellen Tabellenplatzierungen von enormer Bedeutung ist.

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Barcelona zeigt Stärke ohne Lamine Yamal

Besonders hervorzuheben ist, dass das spanische Großteam auch ohne seinen verletzten Superstar Lamine Yamal eine beeindruckende Leistung ablieferte und zeigte, dass das System des Trainers funktioniert und die Kollektivstärke auch mit Alternativen reicht. Der Spielverlauf begann mit einer leichten Überraschung, da Sabah FK zu Beginn gefährlicher wirkte als erwartet und durch schnelle Kontern das defensive Gefüge von Barcelona immer wieder unter Druck setzte. Ein besonders schockierender Moment ereignete sich in der 27.

Minute, als eine Ecke der Gäste Gefahr für das eigene Tor bedeutete und nur durch einen Treffer der Latte abgewendet werden konnte. Doch nachdem diese anfängliche Nichte in der Defensive bereinigt war, übernahm Barcelona zunehmend die Initiative. Der Ersatz für den verletzten Yamal, Donyell Malen, beziehungsweise hier im Kontext des Textes Adeyemi, nutzte seine Chancen effizient. Er setzte sich im Eins-gegen-Eins durch und legte für Cole Gordon auf, der zum 1:0 in der 31.

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Cole Gordon erzielt die 1:0 Führung

Minute traf. Keeper Pokatilov von Sabah hatte bei der Abwehraktion keine Chance, und Gordon konnte den Ball unbedrängt ins leere Tor verwandeln, was den ersten wichtigen Punkt im Kampf um die Top-8-Plätze bedeutete. Nach der Halbzeitpause setzte sich die Überlegenheit von Hansi Flicks Team fort und die Partie entwickelte sich zu einer reinen Show für die Gastmannschaft aus Katalonien.

Ein weiterer Treffer von Gabriel Jesus, der nach einem Schuss von Jesus direkt vor den Füßen von Gordon abprallte, erhöhte auf 2:0 in der 51. Minute. Die Defensive von Sabah war in der Folge völlig überfordert. In der 55.

Gabriel Jesus und Adeyemi sichern den Sieg

Minute schloss Rashawn Balde mit einer Flanke ab, und Adeyemi verwandelte den Vorstoß zum 3:0. Nur fünf Minuten später folgte das 4:0 durch Gabriel Jesus selbst, der seine Form bestätigte. Trotz der hohen Niederlage sorgte Joy-Lance Mickels, ein in Deutschland geborener Spieler, in der 63. Minute noch für den Ehrentreffer für Sabah FK.

Dieser Treffer änderte jedoch nichts am umfassenden Gesamtsieg Barcelonas. Mit diesem souveränen Pflichtsieg festigt der FC Barcelona seine Position im Rennen um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale und demonstriert unter Flick eine taktische Disziplin und Effizienz, die für die kommende K.o. -Phase gut gerüstet erscheinen.