Barcelona dominiert Alaves 6:1 Adeyemi Fehler nach Champions League Aus

FC Barcelona besiegt Deportivo Alaves mit 6:1. Fermín López überragt, Karim Adeyemi kritisiert sich selbst nach Fehler, Team festigt Führung.

Der FC Barcelona hat nach zwei schweren Niederlagen gegen Paris Saint-Germain und Real Madrid seine Moral im Spiel gegen Deportivo Alavés wiederhergestellt. Das Spiel fand unter der Leitung von Trainer Hansi Flick statt und endete mit einem deutlichen 6:1-Sieg für die Katalanen. Dies diente als wichtige Erholung nach den jüngsten Pleiten in der Champions League sowie im El Clásico. Die Mannschaft zeigte sich von ihrer besten Seite, als sie den Frust der letzten Tage von der Seele schoss.

López glänzt Adeyemi enttäuscht Fans

Fermín López überragte dabei besonders und bereitete mehrere Tore vor. Karim Adeyemi sorgte jedoch für Wut bei einigen Fans, als er eine klare Chance verpasste. Schon zur Pause war die Partie praktisch entschieden. Raphinha brachte Barcelona in der achten Minute nach einer Vorlage von López in Führung. Der Mittelfeldspieler López sorgte in der zwanzigsten Minute für den nächsten Treffer, indem er selbst nachlegte.

Also read Wer diesen Fehler mit dem iPhone Duo macht, ist sein neues Apple-Handy schnell wieder los

In der ersten Halbzeit erhöhte Raphinha in der einundvierzigsten Minute. Lamine Yamal sicherte in der fünfundsiebzigsten Minute das Ergebnis auf 4:0 ab. Nach dem Seitenwechsel ließ es Barcelona etwas ruhiger angehen. In der vierundfünfzigsten Minute stand dann Adeyemi im Mittelpunkt, allerdings nicht auf die gewünschte Weise. López setzte sich im Strafraum durch und legte perfekt für den Deutschen ab.

Aus knapp acht Metern hatte Adeyemi freie Schussbahn. Er jagte den Ball aber völlig unbedrängt über das Tor. Die Mega-Chance zum 5:0 wurde so nicht genutzt. Im Internet sorgt der Fehlschuss für reichlich Unverständnis. Ein Fan schrieb auf der Plattform X: Adeyemi, bist du verrückt. Ein anderer User legte nach: Nach diesem Unsinn würde ich ihn sofort vom Platz nehmen.

Advertisement

Yamal und Gordon steigern Ergebnis

Barcelona ließ sich von dem Fehlschuss aber nicht aufhalten. Lamine Yamal erhöhte in der vierundsechzigsten Minute auf 5:0. Anthony Gordon machte in der einundachtzigsten Minute das halbe Dutzend voll. Mariano Díaz gelang kurz darauf noch der Ehrentreffer für Alavés in der vierundachtzigsten Minute. Klar ist aber: Adeyemi ist sehr ordentlich beim neuen Verein gestartet.

In seinen ersten vierzehn Pflichtspielen sammelte er sieben Scorerpunkte. Das umfasst vier Tore und drei Assists. Er erhielt immer wieder Lob von der Spanien-Presse für seine Leistung. Mit dem 6:1-Erfolg festigt Barcelona die Tabellenführung in der Liga. Das Team kann nun mit breiter Brust in die nächste Champions-League-Aufgabe gehen.

Wichtige Spiele stehen bevor

Am Dienstag wartet um 21 Uhr das Spiel gegen Aston Villa. In der Liga geht es danach weiter gegen Atlético Madrid. Dieses Spiel findet am achten November um 21 Uhr statt. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick hat somit die Möglichkeit, die Form aus dem Spiel gegen Alavés fortzusetzen. Die Niederlagen gegen PSG und Real Madrid scheinen überwunden zu sein. Die Katalanen zeigen eine starke Leistung und bereiten sich gut auf die kommenden Herausforderungen vor. Die Fans hoffen auf eine erfolgreiche Fortsetzung der Saison mit weiteren Siegen.