FC Barcelona besiegt Villarreal 3:2 mit einem spektakulären Comeback nach der Halbzeit. Lamine Yamal, Pedri und Hansi Flick sichern den Tabellenführungssieg.

Der FC Barcelona hat bei Villarreal ein denkbares Remis in einen dramatischen Sieg verwandelt. Nach einem verpatzten Elfmeter durch Lamine Yamal in der ersten Halbzeit und einem 0:2-Rückstand kehrte das Team von Trainer Hansi Flick nach der Pause zurück. Das Spiel im Camp Nou endete mit einem 3:2-Erfolg, der die Tabellenführung des Vereins unterstreicht.

Elfmeter-Desaster und doppelter Rückschlag

Das Heimspiel begann für den Tabellenersten alles andere als verheißungsvoll. Tajon Buchanan erzielte bereits in der fünften Minute die Führung für die Gäste. Nur zwei Minuten später, in der siebten Minute, verdoppelte Tani Oluwaseyi die Vorschrift. Barcelona lag nach sieben Minuten mit 0:2 Punkten im Rückstand und drohte die zweite Niederlage der Saison hinnehmen zu müssen.

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In der 23. Minute zeigte sich Lamine Yamal in einer Schlüsselsituation. Der 19-jährige Superstar hatte zuvor einen Elfmeter provoziert und trat selbst zur Ausführung an. Doch schon das Stellen des Balls wurde zum Problem, da eine starke Windböe den Ball vom Punkt blies. Yamal musste ihn erst mühsam wieder zurechtlegen.

Der anschließende Schuss des Spaniers verlief jedoch nicht nach Plan. Der Ball flachte gegen den Außenpfosten ab, statt ins Tor zu rollen. Trotz der verpassten Chance, den Anschluss zu finden, ging die Mannschaft in die Pause. Der 0:2-Stand bestand weiter, und die Angst vor einem weiteren Tiefpunkt wuchs.

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Wendepunkt dank Gerard Martin und Fermín López

Nach der Halbzeitpause präsentierte sich Barcelona in einer völlig anderen Qualität. Trainer Hansi Flick sah, wie sein Team die Kontrolle über das Spiel übernahm. Die katalanischen Spieler zeigten eine enorme Konzentrationssteigerung, die das Blatt wendete. Gerard Martin köpfte in der 57. Minute nach einer Vorlage von Pedri zum 1:2.

Nur vier Minuten später folgte die Ausgleichsminute. Fermín López verwertete die Vorarbeit von Lamine Yamal in der 61. Minute. Yamal hatte sich damit für das frühe Versagen revanchiert und den Ball sicher ins Netz platziert. Das Spiel befand sich nun auf Augenhöhe, bevor die Entscheidung fiel.

Das Comeback wurde in der 67. Minute perfektioniert. Pau Navarro von Villarreal lenkte eine Hereingabe von Eric García unglücklich ins eigene Tor. Drei Tore innerhalb von nur zehn Minuten brachten Barcelona die Führung zurück. Für Navarro endete seine Partie in einem bitteren Desaster, da er in der Nachspielzeit nach einem Foul an Raphinha die Gelb-Rote Karte sah.

Trainer Hansi Flick lobt die Reaktion der Mannschaft

Nach dem Abpfiff zeigte sich Trainer Hansi Flick sichtlich begeistert von der Leistung seiner Schützlinge. Er betonte, dass die Reaktion der Mannschaft unglaublich war, selbst wenn sie in der ersten Halbzeit nicht perfekt war. Besonders die zweite Halbzeit und die schnelle Wende gefielen dem Deutschen.

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"Wir haben es geschafft, in zehn Minuten drei Tore zu erzielen. Unglaublich", sagte Hansi Flick in seiner Rückschau. Trotz des verschlafenen Starts hielt er den Sieg für verdient. Die mentale Stärke, die das Team zeigte, wurde vom Trainer als entscheidender Faktor für den Erfolg hervorgehoben.

Der FC Barcelona bleibt nach 13 Spieltagen Tabellenführer in der Liga. Mit 36 Punkten hält der Verein den ersten Platz sicher. Gleichzeitig hat der Verein einen deutlichen Vorsprung von drei Zählern auf den Zweitplatzierten, Real Madrid, aufgebaut. Der Sieg gegen Villarreal festigt die Position des Teams an der Spitze der Tabelle und zeigt, dass das Team auch unter Druck standhalten kann.