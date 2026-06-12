Barcelona droht Real Madrids Präsident Florentino Pérez mit Strafanzeige wegen Verleumdung

Im Streit um die Negreira-Affäre eskaliert der Konflikt zwischen den spanischen Spitzenklubs. Barcelona kündigt rechtliche Schritte gegen Real Madrids Präsidenten an, sollte dieser seine Äußerungen über angebliche Schiedsrichtermanipulation nicht zurücknehmen. Die Vorwürfe und die juristischen Aussichten werden analysiert.

Der Streit zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid eskaliert. Nachdem Real-Präsident Florentino Pérez dem katalanischen Klub vorgeworfen hatte, über Jahre hinweg Schiedsrichterentscheidungen manipuliert zu haben, droht Barcelona nun mit rechtlichen Schritten.

In einer offiziellen Pressemitteilung vom Freitagabend kündigte der Verein an, Strafanzeige wegen Verleumdung gegen Pérez zu erstatten, sollte dieser nicht von seinen Äußerungen Abstand nehmen. Der 79-jährige Pérez hatte im Mai öffentlich erklärt, Barcelona habe zwischen 2001 und 2018 insgesamt 8,4 Millionen Euro an José María Enríquez Negreira gezahlt, den damaligen Vizepräsidenten des Schiedsrichterausschusses. Pérez bezeichnete den Vorgang als den größten Korruptionsskandal in der Geschichte des Fußballs und behauptete, Real Madrid seien durch diese Machenschaften zahlreiche Meisterschaften gestohlen worden.

Barcelona-Präsident Joan Laporta wies die Vorwürfe entschieden zurück und betonte, dass es sich bei den Zahlungen um Honorare für Schiedsrichterberatung und Analysen gehandelt habe. Bislang liegen keine Beweise für manipulierte Spiele oder Bestechung vor. Der Fall wird seit 2023 von der spanischen Justiz untersucht, und die Ermittlungen wurden Anfang 2026 bis mindestens September verlängert.

Auch LaLiga-Präsident Javier Tebas hatte sich in einem Interview im Januar 2026 geäußert und erklärt, dass Barcelona keine Schiedsrichter bestochen habe, wie es in der Berichterstattung oft den Anschein mache. Die Ankündigung Barcelonas könnte zu einer weiteren Eskalation des Konflikts zwischen den beiden Spitzenklubs führen. Juristen sind sich uneinig, ob die Äußerungen von Pérez tatsächlich den Tatbestand der Verleumdung erfüllen. Während die Vorwürfe schwer wiegen, ist eine strafrechtliche Verurteilung in solchen Fällen meist an hohe Hürden geknüpft.

Sollte es zu einem Verfahren kommen, müsste Barcelona nachweisen, dass Pérez wissentlich falsche Tatsachen behauptet hat. Unabhängig vom Ausgang des Rechtsstreits zeigt die Entwicklung, wie tief die Rivalität zwischen Real Madrid und Barcelona in der Negreira-Affäre verwurzelt ist. Die Vorwürfe belasten nicht nur das Verhältnis der Vereine, sondern werfen auch ein Schlaglicht auf die umstrittene Rolle von Schiedsrichtern im spanischen Fußball. Viele Fans und Experten fordern eine lückenlose Aufklärung, um das Vertrauen in die Integrität des Wettbewerbs wiederherzustellen.

Der Fall Negreira bleibt damit eines der dominierenden Themen im spanischen Fußball, dessen Folgen noch lange zu spüren sein werden





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