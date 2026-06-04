Barcelona: Flick fordert neuen Stürmer - Alvarez im Fokus

Der FC Barcelona hat Anthony Gordon verpflichtet, aber Trainer Hansi Flick drängt auf einen weiteren Top-Stürmer. Wunschkandidat ist Atlético-Star Julián Alvarez, doch die Ablöseforderungen sind hoch.

Der FC Barcelona hat seinen Transfer sommer bereits mit einer prominenten Neuverpflichtung eröffnet: Flügel stürmer Anthony Gordon (25) wechselte für 80 Millionen Euro von Newcastle United zu den Katalanen.

Damit haben die Blaugrana unter anderem auch den FC Bayern München ausgestochen. Doch Trainer Hansi Flick (61) will mehr - und hat laut Sportzeitung Mundo Deportivo gegenüber Sportchef Deco (48) eine klare Ansage gemacht: Die Verpflichtung eines neuen Stürmers sei absolute Transfer-Priorität. Der Grund liegt auf der Hand: Mit Robert Lewandowski verliert Barça einen seiner treffsichersten Angreifer der vergangenen Jahre. Sein Vertrag lief nach der Saison aus, eine Verlängerung gab es nicht.

Wohin es den Polen zieht, ist noch offen. Gerüchte ranken sich um eine Rückkehr in die Bundesliga oder einen Wechsel in die Premier League. Barcelona muss also handeln, um die Lücke im Sturm zu schließen. Die Verantwortlichen um Präsident Joan Laporta sind gefordert, finanzielle Mittel zu mobilisieren, denn die Finanzlage des Vereins ist angespannt.

Dennoch zeigt Flick klare Ambitionen: Er will einen Top-Stürmer, der sofort einschlagen kann. Die Anforderungen sind hoch: Erfahrung auf höchstem Niveau, Torgefährlichkeit und die Fähigkeit, sich ins Kombinationsspiel der Mannschaft einzufügen. Das Anforderungsprofil erinnert an die Qualitäten von Lewandowski, den es zu ersetzen gilt. Die Suche gestaltet sich schwierig, da der Markt für Spitzenstürmer begrenzt ist.

Barcelona muss kreative Lösungen finden, vielleicht durch Leihgeschäfte oder Tauschoptionen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Flick seinen Wunschstürmer bekommt. Die Fans hoffen auf einen namhaften Neuzugang, der die Offensive wiederbelebt. Der Druck auf die sportliche Führung ist groß, denn die Erwartungen an die neue Saison sind hoch.

Als Wunschlösung haben Flick und Deco laut Mundo Deportivo Atlético-Star Julián Alvarez (26) ausgemacht. Die Zeitung will erfahren haben, dass Barcelona bereits ein Angebot über 100 Millionen Euro eingereicht hat. Am Wochenende machte Atlético seinen Unmut öffentlich und verspottete den spanischen Meister in einer Reihe von Social-Media-Posts. Klub-Offizielle betonten, dass es keinerlei formelle oder informelle Kontakte, Treffen oder Angebote von Barcelona gegeben habe.

Alvarez ist bis 2030 an die Rojiblancos vertraglich gebunden, seine Ausstiegsklausel liegt bei 500 Millionen Euro. Laut spanischen Medien würden sich die Madrilenen erst ab einer Offerte von 150 Millionen Euro an den Verhandlungstisch setzen. Für die notorisch klammen Katalanen eine extreme Ansage. Die Ablösesumme von 150 Millionen scheint utopisch angesichts der finanziellen Zwänge des Vereins.

Dennoch zeigt das Interesse, dass Barça bereit ist, hohe Summen zu investieren, um die Qualität im Kader zu verbessern. Alvarez selbst soll von der Idee, bei Barcelona zu spielen, durchaus angetan sein - äußert sich öffentlich aber weiterhin zurückhaltend zu seiner Zukunft. Atlético bereitet sich derweil dennoch auf ein mögliches Transfer-Beben vor und schaut sich auf dem Markt um. Sollte Alvarez gehen, müssten die Madrilenen Ersatz finden.

Namen wie Victor Osimhen oder Dusan Vlahovic werden gehandelt. Barcelona hingegen muss Alternativen prüfen, falls der Alvarez-Transfer scheitert. Einplanen muss man auch, dass andere Top-Klubs Interesse anmelden könnten. Der Poker um den argentinischen Weltmeister verspricht spannend zu werden.

Im vergangenen Sommer war ein weiterer Offensivspieler nach Istanbul gewechselt, sein Vertrag läuft dort bis 2029. Zuletzt hatte er großen Anteil am Meistertitel von Galatasaray (20 Scorer). Die Rede ist von einem Spieler, der in der vergangenen Saison in der Süper Lig überzeugte. Ein Transfer wäre allerdings kein Schnäppchen: Die Ablöse soll sich im Bereich zwischen 70 und 100 Millionen Euro bewegen.

Barcelona hat diesen Spieler ebenfalls auf dem Radar, falls die Alvarez-Verhandlungen ins Stocken geraten. Die Katalanen müssen abwägen, ob sie die geforderten Summen aufbringen können oder ob sie auf günstigere Alternativen setzen. Die Gerüchteküche brodelt weiter. Fans und Experten spekulieren über die Zukunft des Sturmzentrums.

Klar ist: Hansi Flick hat klare Vorstellungen, und die Vereinsführung steht in der Pflicht, sie umzusetzen. Der Transfersommer verspricht weiterhin viel Bewegung bei den Blaugrana





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