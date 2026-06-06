Barcelona fokussiert sich ausschließlich auf Julián Álvarez - Victor Osimhen bleibt nur Notlösung

Der FC Barcelona hat sein Transferziel klar definiert: Der argentinische Stürmer Julián Álvarez steht an erster Stelle, während Victor Osimhen nur als mögliche Backup-Option betrachtet wird. Die strategische Planung für den Sommer betont ein "Álvarez‑oder‑keiner"‑Motto.

Der nigerianische Stürmer Victor Osimhen , 27 Jahre alt und aktuell bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag bis 2029, soll laut spanischer Sport zeitung Interesse vom spanischen Rekordmeister Barcelona geweckt haben.

Der Torjäger, der in der laufenden Saison 22 Treffer und sieben Vorlagen in 33 Pflichtspielen erzielt hat, wird mit einem Marktwert von rund 75 Millionen Euro bewertet - dieselbe Summe, die Galatasaray im Sommer zuvor für die Abwerbung von Napoli gezahlt hat. Vermittler sollen den Dialog zwischen dem türkischen Klub und den katalanischen Verantwortlichen initiiert haben, doch das Interesse Barcelonas richtet sich nach neuesten Angaben des Sportdirektors Deco eindeutig auf den argentinischen Nationalspieler Julián Álvarez.

Der Klub betrachtet Álvarez als absoluten Wunschspieler für die Offensive und ist zuversichtlich, dass ein Transfer trotz möglicher Gegenreaktionen von Real Madrid realisierbar ist. In diesem Zusammenhang wird Osimhen lediglich als mögliche Alternative in Betracht gezogen, falls der Álvarez-Deal unerwartet scheitern sollte - ein Szenario, das intern als äußerst unwahrscheinlich eingestuft wird. Die Entscheidung Barcelonas, den Fokus ausschließlich auf Álvarez zu legen, ist das Ergebnis einer längerfristigen strategischen Planung für den aktuellen Transfersommer.

Während Deco und sein Team, zu dem auch der ehemalige Barça-Profi Bojan Krkic gehört, derzeit in Südkorea unterwegs sind, laufen parallel zahlreiche Gespräche mit anderen Topspielern im Hintergrund weiter. Die Vereinsführung hat bereits mehrere Angebote erhalten, doch die Leitlinie lautet klar: "Álvarez - oder keiner". Der katalanische Klub will damit ein starkes Signal an die Konkurrenz und die eigenen Fans senden, dass er nicht bereit ist, Kompromisse bei der Offensive einzugehen.

In den öffentlichen Statements wird betont, dass die Gerüchte um Osimhen lediglich als normale Marktmechanismen zu werten sind und dass man die Situation zunächst beruhigen will, um später gezielt erneut aktiv zu werden. Sollte der Transfer von Álvarez tatsächlich nicht zustande kommen, könnte Osimhen als Notlösung ins Spiel kommen. Dabei würde jedoch ein beträchtlicher Teil des Budgets nötig, das bereits für den argentinischen Spitzenstürmer reserviert ist.

Zudem müsste Barcelona einen Ersatz für den bereits ausgehandelten Vertrag von Galatasaray in Erwägung ziehen, was die finanzielle Belastung weiter erhöhen könnte. Die Vereinsleitung ist sich dieser Risiken bewusst und hat deshalb bereits vordefinierte Kriterien für mögliche Alternativen festgelegt, die jedoch erst dann relevant werden, wenn die Verhandlungen mit Álvarez endgültig scheitern. Bis dahin bleibt Osimhen jedoch außerhalb des konkreten Transferplans des FC Barcelona und wird voraussichtlich nicht weiter verfolgt werden





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