Die Frauen des FC Barcelona haben am Sonntag ihren dritten Champions-League-Titel in Folge gewonnen. Gegner Lyon erlitt ein krass 4:0 und verlor damit die Chance, den Titelgewinn in dieser Saison zu vervollständigen. Förerenträgerinnen waren die Polen Ewa Pajor und Salma Celeste Paralluelo Ayingono.

Die Frauen des FC Barcelona haben am Samstagabend ein souveränes 4:0 gegen Lyon gewinkt und ihre Titelverteidigung in der Champions League perfekt gemacht. Ehrenspielerin dieser Partie war Ewa Pajor (29), die bereits in der Duelleinheit (56.

/70. ) und im Nachlaufen der Vorentscheidung (90. /90. +3) zum Tor führte.

Mit zwei Treffern bescherte Salma Celeste Paralluelo Ayingono (22) für Barça den Garauspunkt in der ersten Halbzeit (3:0) und in der zweiten Halbzeit (4:0). Der Matchreferee kürte Pajor zum Spieler*in des Spiels. Die Uefa-Verwaltung lobte ihrePraylod* und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Teamkollegin Paralluelo. Besonders hervorzuheben ist ihre Fähigkeit zur gefährlichen Bälleinhaltung, den gezielten Abschluss und der Einsatz in gefährlichen Positionen.

Zudem zeigte sie mit ihrer Geduld und Positionsführung hohem Aufwand und sorgte damit für Gefahr





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