Der FC Barcelona ist in der Krise, nachdem Alexia Putellas ihren Abschied verkündet hat. Die zweifache Weltfußballerin geht und es geht um Gehälter in mehrfacher Millionenhöhe.

Es war lange vorhersehbar, dass Alexia Putellas am Dienstag ihren Abschied vom FC Barcelona verkündete. Warum die zweifache Welt fußball erin überhaupt geht und wohin es sie zieht, darüber berichtet SPORT BILD in der aktuellen Ausgabe.

Der FC Barcelona hat am Samstag gegen Lyon mit 4:0 gewonnen und damit zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren die Champions League gewonnen. Doch die Vormachtstellung des FC Barcelona ist von der Misswirtschaft des Vereins bedroht. Die Konkurrenten bringen sich in Stellung - und bedienen sich bei der personellen Aufrüstung auch stark in der ausblutenden Bundesliga.

Der FC Barcelona ist seit Jahren die beste Mannschaft Europas und hat es geschafft, kostendeckend zu arbeiten, mit einem Umsatz von rund 22 Millionen Euro. Allerdings bringt es wenig, wenn der gesamte Verein unter Milliarden-Schulden ächzt. Da sich Barças Financial-Fairplay-Verpflichtungen auf alle Abteilungen beziehen, müssen die Frauen für die Männer mitsparen. Die Folge ist eine Star-Flucht.

Im Sommer laufen die Verträge von fünf Stammspielerinnen aus und es geht um Gehälter in mehrfacher Millionenhöhe. So hat die zweimalige Weltfußballerin Putellas ihr letztes Europapokal-Spiel für Barcelona bestritten. Englische Vereine wie Chelsea und die London City Lionesses sind interessiert und würden damit zwei der Vereine genannt haben, die auf eine kommende Schwächephase des dominanten Barcelona hoffen. Neben dem neuen englischen Meister, Manchester City, rüstet vor allem der FC Arsenal auf.

Der Londoner Verein nimmt mit Frauenfußball mehr ein als jeder andere Verein in Europa: rund 25,6 Millionen Euro. Um den Kader weiter zu verstärken, hat sich Arsenal in der Bundesliga bedient: Die Mittelfeldspielerinnen Georgia Stanway und Géraldine Reuteler sowie Angreiferin Selina Cerci gelten als sichere Zugänge. Selbst in der heimischen spanischen Liga schiebt sich der klassische Hauptkonkurrent immer mehr an Barça heran: Real Madrid.

Für die kommende Saison verstärken sich die Königlichen voraussichtlich mit Torjägerin Lineth Beerensteyn, die ihren Vertrag beim VfL Wolfsburg nicht verlängert. Die Niederländerin warnt den deutschen Fußball: Es müssen mehr deutsche Mannschaften mehr Geld investieren, wenn sie auf höchstem Niveau bleiben wollen. Es gibt nicht viele Ligen, die besser sind als die deutsche. Aber sie muss mit der Entwicklung mithalten.

Schon jetzt gehört kein deutsches Team zu denen, die Barcelonas Schwäche ernsthaft ausnutzen können. Selbst den Bayern fehlt der Punch für einen Angriff. Mit 7,2 Millionen Euro Umsatz liegt das beste deutsche Frauenteam laut Deloitte-Zahlen hinter den sportlich deutlich bedeutungsloseren Aston Villa und Liverpool





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