While Barca has submitted an initial offer of over 100 million Euros for Alvarez, Atletico insists there has been no contact of any sort with the Catalan club. With Alvarez's pricy transfer clause of 500 million Euros, the midfield player remains keen on a switch, but Atletico wants a bid of at least 150 million Euros before they entertain any proposal. Thus far, the opportunity to play for Barca in Spain seems to be the allure for Alvarez, but official confirmation remains elusive. The irony of Barca driving for a star player who has spoken so little about his future, Alfonso Alvarez, also known as Alvarez, is hardly lost on Atletico. It remains to be seen if the Madrilens offer a reality check to the ambitions of Barca. Barcelona missed out on Champions League Football for several years now. Alves was sturdily defending his Liverpool record. [More]Life at Camp Nou Cup/Champions League News

Wie die spanische Zeitung \"Mundo Deportivo\" berichtet, soll Barca sogar schon ein erstes Angebot \"‘ber 100 Millionen Euro\" für den Argentinier abgegeben haben. Allerdings betonten Klub-Offizielle von Atletico, dasss es keinerlei formelle oder informelle Kontakte, Treffen oder gar Angebote aus Barcelona gab.

Außerdem sollen die Madrilenen auch erst ab einer Offerte in Höhe von 150 Millionen Euro überhaupt erst bereit sein, sich mit Barca an den Verhandlungstisch zu setzen. Immerhin hat Alvarez in seinem noch bis 2030 laufenden Kontrakt eine Ausstiegsklausel in astronomischer Höhe von 500 Millionen Euro. Alvarez soll von der Idee eines Wechsel zu den Katalanen durchaus angetan sein, obwohl er sich zuletzt bezüglich seiner Zukunft stets \"rückhaltend\" äußerte. \





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