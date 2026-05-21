Barcelona-Sportdirektor Deco spricht über Lewandowski-Abgang und mögliche Nachfolger

Barcelona-Sportdirektor Deco äußert sich über den Lewandowski-Abgang und die Suche nach möglichen Nachfolgern. Der Stürmer hatte zuletzt 24 Millionen Euro pro Saison verdient, und das Gehaltsbudget wird dadurch entlastet.

Fans für seine Leistung in den vergangenen Jahren für die Katalanen gebührend und emotional verabschiedet. Klar ist jetzt schon: Der Pole wird in der Offensive der Spanier eine Lücke hinterlassen.

Wie wird Barça diese schließen? Dazu hat sich jetzt Sportdirektor Deco (48) geäußert.

"Heute ist ein etwas trauriger Tag, weil sich der Abschied von Robert bestätigt. Es ist fast unmöglich, Robert zu ersetzen. Er war der beste Stürmer der vergangenen Jahre, und alles, was er in dieser Zeit für Barça geleistet hat, ist sehr schwer zu ersetzen". Lewandowski.ist nun mal so.

Ferran (Torres, Anm.d. Red. ) kam als Flügelspieler und hat sich zu einer Art Neuner entwickelt. Jetzt ist der Moment gekommen, Entscheidungen zu treffen und die Mannschaft zu verstärken", fügte er an.

Ferran Torres hatte Lewandowski in dieser Saison schon als Nummer eins im Sturm abgelöst. Zu möglichen Nachfolgern von Lewandowski wollte sich Deco allerdings nicht konkret äußern, machte aber eine deutliche Transfer-Ansage: "Wir schließen niemanden aus". Zuletzt wurden große Namen in Barcelona gehandelt. Vor allem Julián Álvarez (26) von Atlético Madrid soll ganz oben auf dem Wunschzettel des-Klubs stehen.

Und: Laut "Cadena SER" schließen die Madrilenen einen Verkauf im Sommer nicht mehr aus. Als Ablöse standen bisher mindestens 100 Millionen Euro im Raum. Auch der Brasilianer João Pedro (24) vom FC Chelsea wird mit Barça in Verbindung gebracht. Sportlich wird der Lewandowski-Abgang Barcelona schmerzen, aber er eröffnet dem Klub neue finanzielle Möglichkeiten.

Der Stürmer hatte zuletzt 24 Millionen Euro pro Saison verdient. Das Gehaltsbudget wird dadurch entlastet. Mit dieser Einsparung und den steigenden Einnahmen aus der Erhöhung der Kapazität des Camp Nou darf Barça im kommenden Transferfenster zur 1:1-Regel zurückkehren. Bedeutet: Die Spanier dürfen jeden eingenommenen Euro vollständig in neue Stars investieren. Das dürfte auch die Registrierung neuer Spieler deutlich erleichtern





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