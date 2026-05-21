Barcelona sucht nach einem Nachfolger von Robert Lewandowski

Frenkie de Jong fordert die Klubführung auf, einen Topspieler zu verpflichten, um die Lücke zu füllen, die der Pole hinterlässt.

Die Suche nach einem Nachfolger von Robert Lewandowski wird intensiviert. Frenkie de Jong fordert die Klubführung auf, einen Topspieler zu verpflichten, um die Lücke zu füllen, die der Pole hinterlässt.

Der Niederländer ist der Meinung, dass es besser ist, einen sehr guten Spieler zu verpflichten, anstatt vier mittelmäßige. Der Sportdirektor Deco weiß um die Dimension des Abgangs von Lewandowski und kündigt eine Neuausrichtung an. Gleichzeitig gibt er an, dass der Moment gekommen ist, Entscheidungen zu treffen und die Mannschaft zu verstärken. Der Lewandowski-Abgang schafft finanziellen Spielraum, da rund 24 Millionen Euro Jahresgehalt wegfallen.

Zudem darf Barça durch steigende Einnahmen und die 1:1-Regel künftig jeden eingenommenen Euro wieder investieren. Die Botschaft ist klar: Nach Lewandowski soll kein Lückenfüller kommen – sondern ein neuer Superstar. Der sollte aber richtig teuer werden. Frenkie de Jong hat in einem Interview mit dem spanischen Portal Sport die Druck auf die Klubführung erhöht.

Er ist der Meinung, dass der Verein jemanden verpflichten wird, aber wenn sie einen Spieler holen, muss er ein Topspieler sein. Deco ist der Meinung, dass es fast unmöglich ist, Robert zu ersetzen, aber der Fußball ist nun mal so. Der Moment ist gekommen, Entscheidungen zu treffen und die Mannschaft zu verstärken. Julián Álvarez von Atlético Madrid steht offenbar auf der Wunschliste und könnte bis zu 100 Millionen Euro kosten. Auch Chelseas João Pedro wird gehandelt





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Robert Lewandowski Frenkie De Jong Barcelona Sportdirektor Deco Julián Álvarez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Robert Lewandowski emotional verabschiedet sich von BarcelonaRobert Lewandowski, der erfolgreichste Angreifer seiner Generation, verabschiedete sich emotional von Barcelona. Trainer Hansi Flick sprach von einem perfekten Abschied und verkündete, dass es schwierig sei, einen Nachfolger zu finden.

Read more »

Emotional Abschied von Robert Lewandowski, Frühern "Spaünischester" Europameister: Schwerbetrautes Jahren bei BarcelonaRobert Lewandowski, einst der frühern spanische Liga- und Europameister, erklärt seine emotionale Trennung von seinem Champions-League-Club Barcelona. Die letzten Tage zugeteilt, mit Tränen um die Wange, hält er sich erinnert ans Herz seiner Frau Anna und abschließt sein Heimspiel in der Catalogne mit bewegenden Worten. Anna, die Lewandowski bereits vor dreizehn Jahren in Warschau kennengelernt und heute seine Frau ist, schickt 'nebeneinander liegende' Bilder. In dem Video sehen sie sich in dem leeren Camp Nou um und - mit Tränen in den Augen - auf dem Platz stehen, um sich, die letzten Stunden vor dem Abschied als FCBfamily zu dokumentieren.

Read more »

Trainer-Chaos in der Handball-Branche: Kielce sucht NachfolgerDer Abgang des ehemaligen Weltklasse-Mittelmanns aus Frankreichs Nationalmannschaft hat die Trainer-Mechanismen in der Handball-Branche in Europa in Gang gesetzt. Kielce, das Team, das den Spieler zuletzt trainierte, sucht nun einen Nachfolger. Die Suche nach dem neuen Trainer hat bereits Auswirkungen auf andere Klubs. Es wird spekuliert, dass die Polen aus Kielce bei Uros Zorman (46) gelandet sind, der aktuell Nationaltrainer seines Heimatlandes Slowenien ist. Die Suche nach dem neuen Trainer könnte auch Auswirkungen auf den Klub aus Ljubljana haben, da der Verein die Lücke nach Zormans Abgang füllen muss. Nach Informationen von SPORT BILD spielt Ales Pajovic (47/Slowene), Trainer der SG Flensburg-Handewitt, eine Rolle. Pajovic soll das Interesse des Klubs aus Slowenien geweckt haben. Außerdem hatte ihn der international tätige Berater Andrej Golic (52) zuletzt auf dem Markt platziert – trotz Vertrags bis 2027 in Flensburg, das am Donnerstag (20 Uhr, live bei Dyn) beim SC Magdeburg antritt. Das wiederum würde eine Trainer-Lücke an der Ostsee zur Folge haben. In der Branche kursieren bereits Gerüchte über mögliche Pajovic-Nachfolger. Genannt werden Dagur Sigurdsson (53), der aktuell Nationaltrainer in Kroatien ist. Misha Kaufmann (42), der seit vergangenem Sommer den TVB Stuttgart coacht. Und auch der Karussell-Auslöser Talant Dujshebaev wird gehandelt.

Read more »

Barcelona-Sportdirektor Deco spricht über Lewandowski-Abgang und mögliche NachfolgerBarcelona-Sportdirektor Deco äußert sich über den Lewandowski-Abgang und die Suche nach möglichen Nachfolgern. Der Stürmer hatte zuletzt 24 Millionen Euro pro Saison verdient, und das Gehaltsbudget wird dadurch entlastet.

Read more »