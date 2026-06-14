In Köln besiegte Barcelona die Berliner Füchse mit 34:37 und holte zum 13. Mal die europäische Handballkrone. Trotz starker Leistungen von Mathias Gidsel und spannender Duelle blieb das deutsche Team im Finale erfolglos.

Die Berlin er Handball -Füchse erlebten nach dem Jahr 2025 zum zweiten Mal in Folge ein bitteres Finale, das in der Kölner Lanxess Arena ausgetragen wurde. Vor rund 20.000 begeisterten Zuschauern setzte sich der spanische Club Barcelona mit einem Endstand von 34:37 durch und holte damit zum dreizehnten Mal den Titel der europäischen Handball krone.

Die Begegnung begann völlig anders, als die Berliner erwarteten: Statt eines schnellen, rhythmischen Angriffs von Berlin, überrannte Barcelona das Spielfeld und erzielte in einer Minute drei Treffer, wodurch sie frühzeitig mit 9:6 in Führung gingen. Die spanischen Stars zeigten von Anfang an ihre Klasse, während die Berliner zunächst mühsam nach einem Rhythmus suchten. Handball-Legende Stefan Kretzschmar, heute im Kommentatoren-Team bei Dyn, gab ein leidenschaftliches Feuerwerk an Einschätzungen ab.

Er erklärte, dass etwa siebzig Prozent der Spieler vor einem solch bedeutenden Finale nervös seien, jedoch nicht Mathias Gidsel, der sich selbst auf ein solches Aufeinandertreffen freue. Kretzschmar hob die taktische Brillanz von Trainer Carlos Ortega hervor, der mit sehr klaren Anweisungen das Spiel seiner Mannschaft jetzt so deutlich prägte.

Auch das Duell zwischen den Torhütern Lasse Andersson und Aleix Gomez wurde von Kretzschmar mit einem Augenzwinkern verglichen, indem er an die NBA-Finals der 1990er Jahre zwischen Dennis Rodman und Karl Malone anknüpfte. Für das Torwartduell zwischen Milosavljev und Nielsen gewann letztlich Nielsen, der mit 14 Paraden in der ersten Halbzeit die Berliner solide hielt. Die Berliner traten im ersten Drittel unglücklich auf: Neun Würfe verfehlten das Ziel, zwei Siebenmeter wurden ebenfalls verworfen und zahlreiche Passfehler belasteten das Team.

Mathias Gidsel, der bislang kaum zum Vorschein gekommen war, hatte sein erstes Tor erst nach 25 Minuten erzielt, als er das 12:16 ins Netz brachte. Barcelona reagierte unbeeindruckt und setzte seine Offensivkraft fort. Dika Mem, der spanische Superstar und zukünftige Zugewinn der Füchse ab Sommer 2027, verbrachte allerdings nur die ersten zehn Minuten auf dem Feld, bevor er sich zum Bankdrücken zurückzog.

In einem kurzen Interview erklärte er, dass man von vornherein damit gerechnet habe, dass Gidsel viele Tore erzielen werde, und man daher versuche, ihm das Spiel so schwer wie möglich zu machen. Trotzdem sei Gidsel momentan der beste Spieler, und es sei eine echte Herausforderung, ihn zu stoppen. In der 45. Minute war ein Hoffnungsschimmer für die Berliner zu sehen: Ludovic Fabregas schoss einen Treffer, zog jedoch ein rotes Karte wegen eines harten Stoßes gegen Gidsel.

Der Ausfall dieses Schlüsselspielers sollte die Berliner jedoch nicht entmutigen. Tobias Gröndahl verwandelte den nachfolgenden Siebenmeter und verkürzte den Rückstand auf 24:27. Kurz darauf kam Dika Mem von der Bank, ersetzte Fabregas und traf mit einem kraftvollen Wurf zum 25:29, doch das Spiel blieb bis zur 53. Minute ein echter Krimi.

Gidsel erzielte ein weiteres Tor, das die Berliner auf 30:32 brachte und das Spiel für einen Moment wieder offen ließ. Doch im Anschluss machte Barcelona den entscheidenden Konter, als ihr Spieler Djordje Cikuša den Ball von Gidsel abnahm und das Tor zum Endstand von 34:37 erzielte. Das Finale endete damit mit einem knappen, aber eindeutigen Sieg Barcelonas, während die Berliner trotz aller Bemühungen das Spiel nicht mehr umdrehen konnten





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