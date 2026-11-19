FC Barcelona strebt nach Luka Vuskovic. Brighton fordert 100 Millionen Euro. Konkurrenten sind Real Madrid und Liverpool. Transfer-Termin 2027.

Der FC Barcelona arbeitet intensiv an einem spektakulären Transfer, um einen ehemaligen Bundesligastar zu verpflichten. Wie das englische Portal Teamtalk berichtet, hat der katalanische Großklub den 19-jährigen Abwehrspieler Luka Vuskovic ins Visier genommen. Die Verhandlungen sollen sich bereits im Hintergrund auf höchster Ebene bewegen.

Transferhistorie und aktuelle Vertragslage

Vuskovic ist über einen komplexen Karriereweg zu Brighton & Hove Albion gelangt. Er war von 2025 bis 2026 an den Hamburger SV ausgeliehen, bevor er im Sommer direkt von Tottenham Hotspur nach Brighton wechselte. Die Seagulls zahlten für den kroatischen Defensivakteur zunächst rund 52 Millionen Euro. Durch Bonuszahlungen kann sich die Ablösesumme auf bis zu 57 Millionen Euro erhöhen.

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Seit seiner Ankunft bei Brighton hat sich Vuskovic sofort als unangefochtener Leistungsträger etabliert. Der junge Star stand in jedem Spiel der Premier League in der aktuellen Saison in der Startelf. Sein aktueller Vertrag beim englischen Klub läuft bis zum Jahr 2031. Darüber hinaus besitzt Brighton eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Interesse von Real Madrid und Liverpool

Neben Barcelona beobachten auch zwei weitere englische Top-Klubs die Entwicklung des Abwehrspielers genau. Real Madrid und der FC Liverpool interessieren sich beide für Vuskovic. Die Reds sehen den Kroaten offenbar als langfristige Option für die Nachfolge von Virgil van Dijk, der aktuell 35 Jahre alt ist. Sky Sport berichtete, dass Real Madrid das Traumziel des Spielers sein soll.

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Der potenzielle Transfer dürfte finanziell extrem anspruchsvoll werden. Sky gibt an, dass Brighton mindestens 100 Millionen Euro für eine Freigabe verlangen wird. Diese Summe reflektiert die hohe sportliche Qualität und die junge Altersstruktur des Spielers. Beide Konkurrenten müssen also massive Investitionen aufbringen, um den Defensivkern zu verpflichten.

Zeitplan und realistische Transferoptionen

Ein Wechsel bereits im Januar 2027 gilt laut Teamtalk als unwahrscheinlich. Realistischer sei ein Transfer im Sommer 2027. Brighton hat schließlich wenig Interesse daran, seinen Leistungsträger mitten in der Saison abzugeben. Der Klub kämpft um die Champions-League-Plätze in der Premier League.

Für Vuskovic wäre der Wechsel zu einem Welt-Klub wie Real Madrid oder Barcelona der nächste große Karriereschritt. In der vergangenen Saison hatte er als Leihspieler beim HSV seinen Durchbruch in der Bundesliga gefeiert. Danach entwickelte er sich schnell zum festen Bestandteil der Brighton-Abwehr. Ob er nun bald zu einem der europäischen Giganten wechselt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.