Barcelonas Blick in die Zukunft: Cesc Fabregas als möglicher Trainernachfolger von Hansi Flick

Der spanische Weltmeister Cesc Fabregas wird von den Verantwortlichen des FC Barcelona als favorisierte Nachfolgeoption für den abtretenden Trainer Hansi Flick genannt. Der Artikel beschreibt Fabregas' Erfolg als Coach bei Como, seine enge Bindung zum Klub und die strategische Planung für die kommende Trainerperiode.

Der spanische Spitzenklub aus Katalonien plant bereits jetzt, welche sportliche Führungskraft nach dem Ende der Ära des deutschen Trainers die nächste Etappe übernehmen soll. Hansi Flick , dessen Vertrag bis zum Jahr 2028 kürzlich verlängert wurde, hat wiederholt betont, dass Barcelona seine letzte Trainerstation sei und er keinerlei Pläne habe, die Karriere an einem anderen Verein fortzusetzen.

Unter seiner Leitung hat das Team nicht nur die Liga gewonnen, sondern auch die Auszeichnung zum Trainer des Jahres erhalten. Trotzdem ist den Verantwortlichen bewusst, dass jede Ära irgendwann zu einem Abschluss kommt und bereits jetzt nach dem idealen Nachfolger gesucht wird. Der Blick richtet sich dabei auf eine ehemalige Vereinsikone, die bereits als Spieler die glorreichen Zeiten des Clubs mitgestaltet hat und nun als Trainer große Erfolge in Italien feiert.

Die spanische Rundfunkanstalt berichtet, dass das Wunschteam aus Katalonien Cesc Fabregas als geeigneten Kandidaten ansieht. Der ehemalige Weltmeister von 2010, der nach seiner aktiven Karriere zunächst als Spieler für den lombardischen Verein Como tätig war, hat dort als Cheftrainer eine bemerkenswerte Entwicklung eingeleitet. In nur wenigen Jahren führte er den Klub von der vierten Liga bis in die höchste Spielklasse und erreichte in der laufenden Saison die Teilnahme an der Champions League.

Dieser rasante Aufstieg unterstreicht sein Talent, ein Team zu formen, zu motivieren und taktisch zu optimieren. Fabregas, 39 Jahre alt, betont in einem Interview, dass er den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere gehen wolle und dass ein möglicher Wechsel zu einem europäischen Topclub für ihn eine logische Konsequenz darstelle. Für die katalanischen Verantwortlichen wäre Fabregas ein besonders attraktiver Kandidat, weil er nicht nur aus der Jugendabteilung des eigenen Vereins stammt, sondern dort auch über einhundertfünfzehn Profispiele absolvierte.

Die Verbindung zwischen Klub und Spieler ist somit tief verwurzelt, was eine Rückkehr in eine Trainerposition besonders symbolträchtig erscheinen lässt. Während sowohl Flick als auch Fabregas aktuell noch in ihrer gegenwärtigen Rolle voll konzentriert sind, scheint die Vorbereitung auf die nächste Generation bereits im Gange zu sein. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Gespräche entwickeln, doch die Aussicht, dass ein ehemaliger Clubheld die nächste Trainerära einleiten könnte, sorgt für positive Stimmung bei Fans und Verantwortlichen gleichermaßen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Barcelona Cesc Fabregas Hansi Flick Trainernachfolge La Liga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hansi Flick hat bereits einen absoluten Wunsch-Nachfolger ausgemacht: Cesc FabregasHansi Flick, Trainer des FC Barcelona, hat bereits einen absoluten Wunsch-Nachfolger ausgemacht. Demnach soll es sich um Como-Trainer Cesc Fabregas handeln. Fabregas, Weltmeister von 2010 und ehemaliger Spieler von Barcelona, führte den Italien-Klub erstmals in die Champions League. Seine Leistungen in Barcelona und bei Como wurden positiv bewertet. Fabregas verkündete im Frühjahr, dass Barça sein letzter Verein sein wird.

Read more »

Indiens BIP im ersten Quartal wächst stärker als erwartet: Was das für die Indische Rupie bedeutetDas Bruttoinlandsprodukt (BIP) Indiens für das erste Quartal (Q1) steigt mit einer stabilen Jahresrate (YoY) von 7,8 %, schneller als die Schätzungen von 7,2 %.Nach der Veröffentlichung der besser als

Read more »

Laut Studie: Wer 80 oder älter ist, bereut vor allem diese Dinge in seinem LebenMit dem Alter kommt die Weisheit, aber oft auch das Bedauern – was ist es, das Menschen über 80 Jahre mit Blick auf ihr langes Leben mehr als alles andere bereuen?

Read more »

Bekommt euer iPhone iOS 27? Diese Modelle werden voraussichtlich kein Update mehr erhaltenMit der Vorstellung von iOS 27 werden einige iPhones vom Updatezyklus gestrichen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt die wahrscheinlichen...

Read more »

Dani Olmo bleibt bei Barcelona: Freundin verrät UmzugspläneDani Olmo hat mit Spanien gegen den Irak ein 1:1-Unentschieden gespielt. In seiner Heimat Spanien gibt es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Wechsel des ehemaligen Spielmachers vom FC Barcelona. Olmos Freundin Laura 'Abla' Schmitt hat in ihrem Podcast 'Ziemlich beste Fremde' über die Zukunft des Paares gesprochen. In den vergangenen Tagen gab es Berichte, wonach der FC Arsenal ein Angebot für Olmo vorbereitet hat. Der Champions-League-Finalist aus London wäre bereit, Barca eine Ablöse von 60 Millionen Euro zu zahlen. Olmo könnte bei den Engländern den Norweger Martin Ödegaard ersetzen, der vor einem Abschied steht. Barcelona hat kürzlich Anthony Gordon für 60 Millionen Euro von Newcastle verpflichtet. Der auch vom FC Bayern umworbene Engländer spielt in der Regel auf der Linksaußenposition, auf der auch Olmo hin und wieder von Barcelonas Trainer Hansi Flick eingesetzt wird. Olmos Freundin Laura hat in ihrem Podcast überraschend verkündet: 'Wir ziehen um.' Sie beschreibt den Stress des Umzugs und verrät, dass sie und Olmo innerhalb von Barcelona umziehen werden. Damit ist klar, dass Olmo bei Barca bleibt. Ein Wechsel wäre sehr überraschend gewesen, da Olmo einen Vertrag bis 2030 hat und unbedingt zu seinem Heimatklub Barca wechseln wollte. Er spielt eine wichtige Rolle im Team und stand in der vergangenen Saison in rund zwei Dritteln der Pflichtspiele in der Startelf. Laura hat nach einem Kurzurlaub auf Mallorca immer noch mit dem Umzugsstress zu kämpfen.

Read more »