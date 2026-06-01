Barcelonas Transferziele: Hincapié und Álvarez im Fokus - Verhandlungen werden knifflig

Der FC Barcelona strebt nach dem Kauf von Anthony Gordon weitere Top‑Spieler an. Im Zentrum stehen der ecuadorianische Verteidiger Piero Hincapié von Arsenal und der argentinische Stürmer Julián Álvarez vom Atlético Madrid. Beide Transfers sind komplex und verlangen hohe Ablösesummen.

Der Transfermarkt bleibt für den FC Barcelona weiterhin ein Schauplatz intensiver Verhandlungen, während die katalanische Mannschaft bereits im Sommer mehrere hochkarätige Ablösungen getätigt hat. Nach dem rekordverdächtigen Kauf von Anthony Gordon von Newcastle United für rund 80 Millionen Euro richtet sich der Blick nun auf einen weiteren internationalen Star: den 24‑jährigen ecuadorianischen Innenverteidiger Piero Hincapié .

Der junge Verteidiger, der im vergangenen Champions‑League‑Finale für Arsenal auf dem Platz stand, soll laut einer Meldung der britischen Tageszeitung Daily Mail für die Barca von Interesse sein. Die Berichte verdeutlichen, dass die katalanischen Verantwortlichen sich bewusst sind, dass ein Transfer von Hincapié komplex sein wird, da er in der Premier‑League als Kernbestandteil einer der stärksten Abwehrreihen gilt und dort bereits ein Fünf‑Jahresvertrag mit Arsenal unterschrieben hat.

Hincapié, der ursprünglich im Sommer von Bayer Leverkusen ausleihweise mit Kaufoption zu einer Ablösesumme von 52 Millionen Euro zu Arsenal wechselte, hat sich in London schnell als einer der entscheidenden Faktoren für den Gewinn des Premier‑League‑Titels etabliert. Er zeigte bei den Gunners eine bemerkenswerte Vielseitigkeit, indem er sowohl als Links‑ als auch als Innenverteidiger agierte und damit maßgeblich zur Stabilität der Defensive beitrug.





Die Situation wird zusätzlich durch die Tatsache verkompliziert, dass Arsenal dem Spieler einen langfristigen Vertrag zugesichert hat und Hincapié sich laut Daily Mail in London sehr wohl fühlt. Dennoch soll Barcelona, das sich seit Jahren nach einer Verstärkung im Abwehrzentrum sehnt, aktiv das Gespräch mit den Londonern suchen, um die Möglichkeiten eines Verkaufs zu sondieren.

Experten gehen davon aus, dass ein Angebot für den Ecuadorianer nur dann realisierbar ist, wenn Barcelona bereit ist, ein komfortables Entgelt zu zahlen, das sowohl die Kaufoption von Arsenal als auch mögliche Bonuszahlungen berücksichtigt. Gleichzeitig bleibt das wirtschaftliche Bild für den katalanischen Club angesichts der bereits getätigten Investitionen in den Offensivbereich kritisch.



Ein weiteres zentrales Ziel im Transferplan Barcelonas ist der argentinische Stürmer Julián Álvarez vom FC Atlético Madrid.

Der 26‑jährige Angreifer, der in der vergangenen Saison für Atletico eine herausragende Torquote vorweisen konnte, steht im Fokus eines angeblichen Angebots der Blaugrana. Laut übereinstimmender Medienberichte soll Barcelona bereit sein, einen marktgerechten Preis von rund 90 Millionen Euro zuzüglich leistungsabhängiger Boni zu zahlen, um den Mittelfeldspieler als Nachfolger für Robert Lewandowski zu verpflichten, dessen Vertrag nicht verlängert wird. Die Verhandlungen seien jedoch von einer schweren Einigung geprägt, wie die öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Vereinen zeigen.

Während Barcelona weiterhin aktiv nach Verstärkungen sucht, bleibt abzuwarten, ob die finanziellen und vertraglichen Hürden in den nächsten Wochen überwunden werden können





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