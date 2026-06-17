Barclays: Goldpreis trotz 26%-Einbruch im Aufwärtstrend - Ziel 4.800 US-Dollar

Trotz eines drastischen Preisrutsches von 26 Prozent während des Iran-Konflikts sieht Barclays den langfristigen Aufwärtstrend bei Gold intakt. Die britische Bank führt den jüngsten Einbruch auf temporäre Marktkräfte zurück, während strukturelle Preistreiber wie Inflation und Zentralbankkäufe bestehen bleiben.

Barclays erwartet trotz des jüngsten Preisrutsches von 26 Prozent, der im Zuge des Iran-Konflikts stattfand, eine Wiederbelebung des Goldpreis es auf nahezu 4.800 US-Dollar bis zum Jahr 2026.

Diese Prognose basiert auf der Einschätzung, dass die aktuellen Gegenwinde nur temporärer Natur sind, während fundamentale Faktoren wie ein schwächerer US-Dollar, anhaltende Inflation und verstärkte Käufe der Zentralbanken den langfristigen Aufwärtstrend stützen. Der Preisverfall im ersten Halbjahr war ungewöhnlich, da geopolitische Spannungen normalerweise die Nachfrage nach sicheren Häfen erhöhen. Die britische Bank betont, dass der Iran-Konflikt zwar kurzfristig zu Verunsicherung führte, aber die strukturellen Treiber für Gold intakt bleiben.

Die Analyse des Cross-Asset-Research-Teams von Barclays zeigt, dass die traditionelle Krisenfunktion von Gold durch massive makroökonomische Entwicklungen überlagert wurde. Ein kräftiger US-Dollar und steigende Realzinsen setzten das Edelmetall unter Druck, da die Märkte ihre Erwartungen an Leitzinssenkungen der US-Notenbank schnell revidierten. Gleichzeitig zog die Rallye an den Aktienmärkten mit einem Anstieg des S&P 500 um rund zehn Prozent beträchtliches Risikokapital ab, was die Goldnachfrage zusätzlich belastete.

Diese temporären Faktoren führten zu einem Abverkauf, der nach Ansicht der Bank keine dauerhafte Trendwende darstellt. Vielmehr sehen die Analysten eine Parallele zu früheren Phasen, in denen Gold nach starken Korrekturen wieder auf neue Höchststände stieg. Für die Zukunft sieht Barclays mehrere Katalysatoren, die den Goldpreis wieder nach oben treiben könnten. Sollte der US-Dollar im Zuge einer wirtschaftlichen Abschwächung nachgeben oder die Inflation hartnäckig hoch bleiben, würde Gold als Inflationsschutz wieder attraktiver.

Zudem wird erwartet, dass die Zentralbanken, insbesondere in Schwellenländern, ihre Goldreserven weiter aufstocken, um ihre Währungsreserven zu diversifizieren. Das Kursziel von 4.800 US-Dollar basiert auf einer Kombination aus verbesserten makroökonomischen Rahmenbedingungen und einer Wiederbelebung der spekulativen Nachfrage. Trotz des jüngsten Rückschlags bleibt Gold damit ein vielversprechendes Anlageinstrument in einem unsicheren globalen Umfeld. Die Bank räumt jedoch ein, dass kurzfristige Volatilität aufgrund von geopolitischen Entwicklungen oder geldpolitischen Überraschungen nicht ausgeschlossen werden kann.

Anleger sollten daher ihre Positionen sorgfältig abwägen und die langfristigen Perspektiven im Blick behalten





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