Der Nasdaq 100 steht kurz vor dem Bärenmarkt. Skepsis gegenüber KI, Zinsängste und Software-Konzerne treiben den Absturz. Analyse der Märkte.

Der Sankt-Nimmerleins-Tag der Bullen naht für die US-Tech-Börse. Am Freitag, dem 20. November, rutschte der Index Nasdaq 100 drastisch um 5,6 Prozent auf 25.029 Punkte ab. Damit klafft nun eine Lücke von 19,8 Prozent zu seinem letzten Allzeithoch vom 6. Oktober. Lediglich 49 Punkte trennen die Leitkurve aktuell noch von der offiziellen Schwelle zum Bärenmarkt.

Kritische Bärenmarkt-Schwelle erreicht

Die Definition für einen Bärenmarkt ist statistisch eindeutig: Ein Index muss mindestens 20 Prozent unter seinem letzten Hoch notieren. In historischen Vergleichen, etwa durch Hartford Funds dokumentiert, trat seit 1928 im S&P 500 insgesamt 27 Mal ein solcher Zustand ein. Im Durchschnitt dauerten diese Phasen 289 Tage und kosteten Anleger rund 35 Prozent ihres Kapitals. Paradoxerweise fielen viele der stärksten Erholungstage oft mitten in solche Bärenmärkte.

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Der Nasdaq Composite folgt mit einem Minus von 18,1 Prozent dicht auf den 100er Index. Der breitere S&P 500 verlor ebenfalls stark und schloss den siebten Handelstag in Folge im roten Bereich, eine Serie, die seit Februar 2020 nicht mehr stattfand. Er liegt nun 11,6 Prozent unter seinem Rekord. Der deutsche Leitindex DAX notiert gut 8 Prozent unter seinem Höchststand.

Anthropic, Nvidia und Software-Verlierer

Der Ausverkauf wurde maßgeblich durch Zweifel am KI-Boom, steigende Zinserwartungen und Probleme bei Softwarekonzernen ausgelöst. Der Startschuss für die Talfahrt kam bereits am Dienstag, 17. November, als Salesforce-Aktien ohne bekannte spezifische Nachricht um 9,5 Prozent einbrachen. Einen Tag zuvor hatte der KI-Chip-Monopolist Nvidia mit 115,8 Milliarden Dollar Umsatz deutlich über den Erwartungen gelegen.

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Am Donnerstag erfolgte der Börsengang von Anthropic. Der Ausgabepreis lag bei 83 Dollar, das Unternehmen sammelte rund 81 Milliarden Dollar ein, was einen neuen Rekord darstellt. Die Aktie startete bei 111,50 Dollar, fiel aber am Freitag auf 88,91 Dollar, nachdem sie zuvor kurzzeitig bei 97,17 Dollar notiert hatte. Zugleich prüft die US-Börsenaufsicht SEC mögliche Bilanzierungsfragen bei Nvidia, was die Kurse weiter unter Druck setzte.

Nicht nur Hardware, auch reine Software leidet. KI-Agenten, wie sie Anthropic anbietet, könnten zukünftig teure Lizenzen ersetzen. Folgerichtig verloren am 17. November neben Salesforce 57 von 62 weiteren großen Softwareanbietern an Wert. SAP verlor in der Woche 14 Prozent. Die Unsicherheit spürbar auf dem asiatischen Markt, wo Taiwans Börse mit einem Rekordverlust von 17,5 Prozent die Woche beendete.

Zinsängste und sichere Häfen versagen

Drei konkrete Kräfte treiben den aktuellen Markt-Ausverkauf voran. Erstens die Zweifel an der Profitabilität der KI-Investitionen, verstärkt durch Berichte über SEC-Prüfungen und Milliardeninvestitionen in Rechenzentren. Zweitens die Zinssorgen: Die US-Produzentenpreise lagen im Oktober 6,5 Prozent über dem Vorjahr. Auf dem Prognosemarkt Kalshi lag die Wahrscheinlichkeit für eine US-Leitzinserhöhung am 9. Dezember bei 90 Prozent. In Deutschland stiegen die Preise sogar um 8,1 Prozent.

Drittens trifft die Sorge um die traditionelle Software-Branche die Portfolios. Trotz des Chaos zeigen die fundamentalen Zahlen Lichtblicke. Von den bis zum 18. November berichteten Unternehmen im S&P 500 übertrafen 84 Prozent laut Barchart die Gewinnerwartungen. Walmart hob seine Prognose an, und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel am Freitag auf 4,92 Prozent.

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Die klassischen Fluchtfronten versagen jedoch ebenfalls. Der Volatilitätsindex VIX sprang um 26 Prozent auf 35,9. Gold fiel auf rund 3.500 Dollar je Unze, ein Tiefstand seit mehr als einem Jahr. Bitcoin rutschte deutlich unter die 60.000-Dollar-Marke. Im S&P 500 schloss am Freitag nur der Sektor Basiskonsum im Plus, während im DAX Telekom und Rückversicherer besser abschnitten. Die Inflationserwartungen der US-Verbraucher sanken im November auf 3,7 Prozent.