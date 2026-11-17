Die Experten-Show Bares für Rares vom 17. November 2026 mit Horst Lichter bringt ein wertvolles Armband auf den Tisch. Der Endpreis liegt bei 5.100 Euro.

Die seit Jahren etablierte Sendung Bares für Rares hat am Dienstag, dem 17. November 2026, wieder zahlreiche Interessenten und Verkäufer nach Magdeburg gelockt. Moderator Horst Lichter führt durch die Folgen mit skurrilen und faszinierenden Stücken. Im Fokus stand dabei ein Erbstück, das von der Tante von Anita weitergegeben wurde. Dieses Schmuck stück sollte nun versteigert werden.

Das Highlight der Sendung mit Horst Lichter

Anita und ihr Partner Dirk präsentieren ein Armband, das einst der Tochter der Familie vermacht wurde. Das Stück war nur zweimal getragen worden, jeweils zu Hochzeiten. Die Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel datiert das Goldarmband auf die 1970er-Jahre. Es besteht aus 750er-Gold und zeigt eine Blüte mit sechs oval geschliffenen Saphiren. Zu dieser zentralen Steingruppe gehören 127 Diamanten mit 3,59 Karat Gesamtgewicht. Die Saphire wiegen zusammen 6,86 Karat. Dr. Rezepa-Zabel stellt einen einwandfreien Zustand fest, es gibt keine Beschädigungen.

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Die Geber Anita und Dirk suchen einen Preis von 5.000 Euro. Der reine Goldankaufswert liegt bereits bei rund 3.300 Euro. Dr. Rezepa-Zabel schätzt den Gesamtwert zwischen 4.500 und 5.000 Euro. Dieser Wert erscheint realistisch für den Markt. Im Händlerraum steigt das Gebot von 4.000 Euro über 4.500 und 4.900 Euro hinweg. Die bieterische Auseinandersetzung erreicht genau die 5.000 Euro Marke. Eine Bieterin namens Susanne bietet noch einmal 100 Euro extra. Anita und Dirk akzeptieren dieses Angebot. Der Besitzerwechsel erfolgt für 5.100 Euro. Der Preis liegt damit über der oberen Schätzung.

Weitere Raritäten aus Magdeburg-Buckau

Neben dem Schmuckstück gab es weitere Objekte zu begutachten. Ein Messgerät der Firma Schäffer & Budenberg aus Magdeburg-Buckau wird auf die Jahre 1901 bis 1915 datiert. Das Gerät befindet sich in sehr gutem Zustand. Die Experten schätzen den Wert auf 200 bis 250 Euro ein. Dies ist ein deutlich kleinerer Posten als das Goldarmband.

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Eine weitere Bronzeplastik stammt vom Künstler Clemens Pasch. Die Figur wurde im Jahr 1971 gegossen. Sie ist Teil einer kleinen Auflage von nur 25 Stück. Der Verkäufer Martin nimmt die Expertise jedoch nicht an. Er zieht die Figur zurück und nimmt sie mit nach Hause. Der Expertenwert lag bei 600 bis 800 Euro. Martin entschied sich gegen den Verkauf.

Zusätzliche Raritäten im Fokus

Ein massiver Ring aus 585er-Gold runde die vorgestellten Objekte ab. Das goldene Band wiegt mehr als 16 Gramm. Vier Brillanten sind in den Ring gefasst. Sie haben zusammen ein Gewicht von rund 0,4 Karat. Die Experten schätzen den Wert dieses Rings auf 1.300 bis 1.400 Euro. Dieser Wert ist solide, aber das Saphirarmband dominierte die Auktion.

Die Sendung Bares für Rares zeigt regelmäßig, wie unterschiedlich die Bewertungen ausfallen können. Horst Lichter begleitet die Verkäufer durch den Prozess. Die Zuschauer erhalten einen Einblick in die Schmuckwelt. Dr. Heide Rezepa-Zabel liefert die fachlichen Einschätzungen. Der Verkauf für 5.100 Euro zeigt, dass alte Erbstücke hohe Werte erreichen können.

Die Folge vom 17. November 2026 bleibt in Erinnerung. Der Preis für das Armband lag über dem Erwarteten. Susanne konnte sich das Stück sichern. Anita und Dirk freuen sich über den Geldsegen. Die anderen Objekte blieben teilweise unverkauft. Martin entschied sich für den persönlichen Besitz des Bronzestücks. Der Ring wartet auf einen interessenten. Die Show zeigt die Vielfalt des Antiquitätenmarktes. Horst Lichter bleibt eine feste Größe im Fernsehen. Die Sender verfolgen den Erfolg der Sendung weiter.