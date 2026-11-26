Bares für Rares am 26. November 2026 mit Horst Lichter: Experten schätzen die Kunstuhren und Raritäten ein. Details zu den Preisen und Verkäufen.

Die beliebte Fernsehshow "Bares für Rares" präsentiert am Donnerstag, dem 26. November 2026, wieder eine Sammlung historisch wertvoller Objekte. Moderator Horst Lichter führt durch die Episode und begutachtet die unterschiedlichen Schätze, die die Besucher mitbringen. Im Mittelpunkt der Sendung steht eine elegante Platin-Armbanduhr, deren Expertenwert die Erwartungen der Verkäuferin weit übertrifft. Die Händlerszene zeigt sich von der Qualität der Uhr beeindruckt und erzielt einen finalen Kaufpreis, der deutlich über dem ursprünglichen Wunschpreis liegt.

Kernwert der Art Déco Armbanduhr

Die Verkäuferin Sylvie aus München präsentiert eine schmale Armbanduhr im Stil der Epoche Art déco. Der Experte Patrick Lessmann datiert das Stück auf den Zeitraum zwischen 1920 und den 1940er-Jahren. Das Gehäuse besteht aus Platin und ist mit zahlreichen kleinen Diamanten besetzt. Smaragde setzen einen auffälligen Farbakzent. Die Uhr funktioniert, die Ganggenauigkeit lässt sich jedoch nicht überprüfen. Das Armband aus 585er-Weißgold wurde in den 1960er-Jahren angefertigt. Patrick Lessmann schätzt den Wert auf 1.500 bis 1.600 Euro. Der Materialankaufswert beträgt 1.200 Euro.

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Händlerwettbewerbsprozess und Verkauf

Die Bietaktion im Händlerraum startet mit einem Basisgebot von 1.200 Euro. Schnell klettert der Preis auf 1.450 Euro. Die Händler sind von der Funktionsfähigkeit trotz des Alters begeistert. Julian Schmitz-Avila bietet 1.500 Euro. Sylvie akzeptiert das Angebot. Der Verkaufserlös liegt deutlich über ihrem Wunschpreis von 800 bis 1.000 Euro.

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Weitere Raritäten und Expertenschätzungen

Anna und Tobias verkaufen Ohrschmuck der Marke Lapponia. Die Ohrringe aus 585er-Gold stammen von 2010. Die Expertenschätzung liegt bei 750 bis 800 Euro. Inge bringt Serviettenringe in Froschform mit. Das Geschirr stammt aus 1900 bis 1919. Die Schätzung beträgt 80 bis 100 Euro. Silke und Lioba präsentieren einen Füllfederhalter. Die Goldfeder stammt aus 1920 bis 1925. Die Schätzung liegt bei 400 bis 500 Euro. Elli und Claudia zeigen Holzschnitte von Otto Schön aus 1925. Die Schätzung liegt bei 500 bis 700 Euro.