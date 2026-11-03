Bares für Rares am 3. November 2026: Breitling-Versteigerung und weitere Kuriositäten

Am 3. November 2026 bei Bares für Rares: Eine vererbte Breitling Premier wird für 1.900 Euro versteigert. Zudem zeigen wir alle anderen Raritäten der aktuellen Folge.

Am Dienstag, dem 3. November 2026, strahlt das öffentlich-rechtliche Fernsehen eine neue Episode der Kultsendung "Bares für Rares" aus, die seit Jahren eine feste Größe im Programm ist. Der Moderator Horst Lichter führt auch in dieser Ausgabe durch eine bunte Mischung aus skurrilen, faszinierenden und teilweise fragwürdigen Raritäten. Das Highlight der heutigen Sendung ist eine vererbte Luxusuhren-Kollektion, die von den Besitzern nur aufgrund eines überraschend schlichten Grundes abgegeben werden soll.

Die vererbte Breitling und ihr Schicksal

Daniel aus Wuppertal stellt zusammen mit seiner Partnerin Melanie die Uhrenkollektion vor, die aus mehreren Generationen stammt. Die Hauptattraktion ist eine Breitling Premier, die von Daniels Vater geerbt wurde, welcher die Uhr wiederum von seinem eigenen Vater erhalten hatte. Die beiden möchten sich nun von dem wertvollen Erbstück trennen, da ihnen das Zifferblatt der Uhr schlichtweg zu klein erscheint. Dieser subjektive Befund steht im Gegensatz zur aktuellen Marktlage, da kleine Vintage-Modelle derzeit wieder sehr gefragt sind.

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Technik und Zustand der Uhr bestimmen den Preis

Der Experte Sven Deutschmanek datiert die Uhr auf die Jahre 1953 oder 1954. Im robusten Edelstahlgehäuse verbirgt sich das mechanische Handaufzugskaliber Venus 178, das mit drei Totalisatoren, einer Tachymeterskala und einem champagnerfarbenen Zifferblatt bestückt ist. Während der Begutachtung ereignet sich ein dramatischer Moment: Die Uhr bleibt während der Prüfung stehen. Ein kleiner Impuls reicht zwar aus, um das Werk wieder zum Laufen zu bringen, eine Revision ist für die neuen Besitzer jedoch unvermeidlich.

Der Kampf um die Uhr im Händlerraum

Für den Wert der Breitling sprechen der vergleichsweise gute Erhaltungszustand des Zifferblatts und der Zeiger, während das Fehlen der Originalverpackung und der Originalschließe als Minuspunkte gewertet werden. Daniel und Melanie haben einen Wunschpreis von 2.000 Euro angesetzt. Die Expertise von Sven Deutschmanek gibt ihnen dennoch Hoffnung, da der geschätzte Wert trotz der notwendigen Überholung bei 1.500 bis 2.000 Euro liegt. Der Auktionsprozess im Händlerraum beginnt mit einem Gebot von 500 Euro und entwickelt sich schnell zu einem hitzigen Duell.

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Der finale Verkaufspreis und andere Kuriositäten

Die Gebote steigen Schlag auf Schlag: 600, 700, 800 Euro, bis der Preis auf 1.100 Euro steigt. Nach der Bekanntgabe des Wunschpreises von 2.000 Euro nimmt das Bieterduell noch einmal Fahrt auf, bis die Gebote bei 1.500 Euro liegen. Letztendlich wird die Uhr für 1.900 Euro an Susanne Steiger verkauft. Nur 100 Euro fehlen damit zum erhofften Preis. Neben der Uhr präsentieren weitere Gäste ihre Fundstücke. Eine Schmuckkette aus Platin, 585er-Gold und Weißgold mit 38 Diamanten wird auf 450 bis 500 Euro geschätzt, während ein tragbares Urinal aus den 1860er-Jahren einen Wert von 400 bis 500 Euro hat.

Weitere Exponate und historische Artefakte

Ein weiteres Highlight ist eine 580er-Goldnadel mit Veleda-Medaillon, kleinen Diamanten und Originaletui, die im Jubiläum der Burschenschaft Fidelitas gefertigt wurde. Der Experte schätzt dieses Stück von Vinzenz Mayer Söhne aus Wien auf 600 bis 1.200 Euro. Eine signierte französische Bronze von Émile Louis Picault stammt vermutlich aus den 1870er-Jahren, weist eine überzeugende Patinierung auf, ist jedoch mit einem gebrochenen Schwert behaftet. Der geschätzte Wert liegt bei 700 bis 800 Euro. Ob und für wie viel Geld diese weiteren Stücke über den Händlertresen gingen, bleibt spannend.