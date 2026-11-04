Bares für Rares: Breitling Premier für 1.900 Euro verkauft

Experte Sven Deutschmanek schätzt eine defekte Breitling aus den 1950ern. Händler kaufen die Uhr am Dienstag, 3. November 2026, für 1.900 Euro. Details zum Zuschlag.

Die beliebte Sendung Bares für Rares präsentierte am Dienstag, dem 3. November 2026, wieder faszinierende Objekte mit bewegter Geschichte. Horst Lichter moderierte die Folge, in der der Fokus auf einer historischen Luxusuhr lag. Daniel aus Wuppertal und seine Partnerin Melanie stellten das ererbte Exemplar vor, das nun den Besitzer wechseln sollte.

Verkauf der defekten Breitling Premier

Der erste Abschnitt der Sendung konzentrierte sich auf die Versteigerung einer defekten Breitling Premier. Die Uhr aus den Jahren 1953 oder 1954 wurde im Edelstahlgehäuse präsentiert. Daniel und Melanie wollten das Stück verkaufen, da ihnen das Zifferblatt als zu klein erschien. Trotz dieses Mangels schätzte der Experte den Wert positiv ein. Er erklärte, dass kompakte Vintage-Modelle auf dem Markt aktuell wieder stark gefragt seien.

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Die Mechanik der Uhr beruhte auf dem Handaufzugskaliber Venus 178. Im Design waren drei Totalisatoren und eine Tachymeterskala integriert. Das champagnerfarbene Zifferblatt wirkte im Vergleich zum restlichen Zustand relativ gut erhalten. Auch die Zeiger zeigten nur geringfügige Gebrauchsspuren. Diese Faktoren spielten eine wichtige Rolle bei der Bewertung des Stücks.

Gutachten und technisches Defizit

Während der Begutachtung durch den Experten Sven Deutschmanek trat ein kritisches Problem zutage. Die Uhr blieb während der Prüfung stehen und funktionierte nicht mehr. Ein kleiner manuell ausgeführter Impuls brachte das Werk zwar vorübergehend wieder zum Laufen. Dennoch wurde klar, dass eine umfassende Revision durch die neuen Besitzer unvermeidbar sein würde.

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Neben dem technischen Mangel gab es weitere Abzüge bei der Wertbestimmung. Die Originalverpackung war nicht mehr vorhanden. Auch die Originalschließe fehlte, was den Sammlerwert weiter schmälerte. Der Wunschpreis der Verkäufer lag bei 2.000 Euro. Das Gutachten nannte einen Wert zwischen 1.500 und 2.000 Euro. Diese Spanne bot den Händlern eine realistische Orientierung für ihre Gebote.

Bietergefecht im Händlerraum

Die Versteigerung im Händlerraum begann mit einem Basisgebot von 500 Euro. Der Preis stieg dann schnell und ununterbrochen weiter an. Die Gebote folgten einer steilen Kurve: 600 Euro, 700 Euro, 800 Euro und schließlich 1.100 Euro. Das Interesse an dem historischen Stück war eindeutig vorhanden. Die Händler wussten um das Potential der kleinen Bauform.

Nachdem der Wunschpreis von 2.000 Euro bekannt gegeben wurde, nahm das Duell noch einmal Fahrt auf. Die Gebote sprangen erneut in die Höhe. Es ging um die 1.500 Euro Marke. Die Bieter stritten hart um das Objekt. Am Ende setzte sich Susanne Steiger durch. Sie erwarb die Uhr für 1.900 Euro. Damit fehlten nur 100 Euro zum ursprünglichen Ziel der Verkäufer.

Weitere Raritäten der Folge

Neben der Uhr wurden weitere ungewöhnliche Objekte vorgestellt. Ein Schmuckstück entpuppte sich als Mariage aus Platin, 585er-Gold und Weißgold. Es enthielt 38 Diamanten mit geschätzt 0,8 Karat. Die Expertenschätzung für dieses Stück lag bei 450 bis 500 Euro. Ein weiterer Fund ähnelte optisch einer Sauciere.

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Dabei handelte es sich um ein tragbares Urinal aus den 1860er- oder 1870er-Jahren. Das Exemplar war hervorragend erhalten. Der Experte bewertete es mit 400 bis 500 Euro. Eine Goldnadel mit Veleda-Medaillon und kleinen Diamanten wurde von Vinzenz Mayer Söhne in Wien gefertigt. Sie steht im Zusammenhang mit einem Jubiläum der Burschenschaft Fidelitas. Die Schätzung lag bei 600 bis 1.200 Euro.

Ein weiteres Highlight war eine französische Bronze von Émile Louis Picault. Sie stammt vermutlich aus den 1870er-Jahren. Die Patinierung überzeugte durch ihre Qualität. Allerdings war das Schwert der Figur gebrochen. Trotzdem lag die Schätzung bei 700 bis 800 Euro. Die Details zu den Verkaufsergebnissen dieser Objekte blieben im Text hinter dem Hinweis auf die Ausstrahlung.