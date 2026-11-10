Bares für Rares: Bronzefigur 'Henriette' erzielt 1.300 Euro

Die Bronzefigur Henriette, Ferdinand Frick zugeschrieben, wurde bei Bares für Rares am 10. November 2026 für 1.300 Euro verkauft. Das ist fast das Doppelte der oberen Expertenschätzung.

Die Bronzefigur ' Henriette' war das Highlight der Ausgabe von Bares für Rares am Dienstag, dem 10. November 2026. Moderator Horst Lichter (64) führte durch die Sendung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, in der die Händler im Händlerraum um die Raritäten boten. Die Figur wurde am Ende für 1.300 Euro an Susanne Steiger (44) verkauft.

Die Sendung lebt von Fundstücken mit spannenden Herkunftsgeschichten. Neben der Bronze stellte die Produktion weitere Objekte vor, darunter ein Schild, ein Schmuckstück, zwei Kacheln, eine Glocke und ein Schmucksatz. Die Schätzungen der Experten reichten dabei von 100 bis 2.200 Euro.

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Herkunft und Datierung der Bronzefigur Henriette

Die Bronzefigur Henriette wird dem Bildhauer Ferdinand Frick zugeschrieben, der von 1878 bis 1939 lebte. Laut Expertise war er unter anderem in Stockholm, Paris und Berlin tätig.

Die Figur stand zunächst bei den Großeltern der Besitzerin. Danach ging sie an ihre Mutter über, die ihr den Namen 'Henriette' gab. Der ursprüngliche Name der Figur ist nicht bekannt.

Auf der Rückseite befindet sich der Hinweis 'Große Berliner'. Deshalb wird die Figur auf die Berliner Jahre des Künstlers zwischen 1908 und 1911 datiert. Die Signatur des Bildhauers ist neben dem linken Fuß der Figur zu finden.

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Die Expertise ordnet das Motiv als privates Porträt ein. Hervorgehoben werden das individuelle Gesicht, die Zopffrisur und die Halskette, die die dargestellte Figur zurechtrückt. Zustand und Patinierung bewerten die Fachleute als hervorragend und sehr schön.

Gebote im Händlerraum und Verkaufspreis

Der Verkäufer wünschte sich für die Bronze 500 Euro. Die Expertenschätzung lag mit 600 bis 700 Euro etwas höher, wobei die Experten darauf hinwiesen, dass die Zuschläge für Werke von Ferdinand Frick nicht besonders hoch ausfallen.

Im Händlerraum entwickelte sich schnell ein Bieterwettstreit. Die Gebote starteten bei 400 Euro und stiegen über 600, 800 und 1.000 Euro schließlich auf 1.300 Euro. Der Zuschlag lag damit deutlich über der Schätzung.

Mit 1.300 Euro erzielte 'Henriette' fast das Doppelte der oberen Expertenschätzung von 700 Euro. Susanne Steiger (44) erwarb die Bronzefigur schließlich für diesen Betrag.

Weitere Raritäten der Folge mit Expertenschätzungen

Neben der Bronzefigur präsentierte die Sendung mehrere weitere Objekte mit eigenen Herkunftsgeschichten. Luana und Christian aus Offenburg brachten ein Schild aus der Sammlung von Christians Vater mit. Das Original wird in die 1950er-Jahre eingeordnet, der Zustand gilt trotz Abplatzern und Rost als befriedigend. Die Expertenschätzung liegt bei 400 bis 500 Euro.

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Barbara und Dieter aus Henstedt-Ulzburg zeigten ein Schmuckstück mit Amethysten und Perlen. Es besteht aus englischem Neun-Karat-Gold, stammt von John Henry Wynn aus Birmingham und wird auf 1899 bis etwa 1905 datiert. Die Expertenschätzung beträgt 500 bis 600 Euro.

Elke Seidel aus Frankfurt erhielt die beiden Kacheln vor 57 Jahren zu ihrem 22. Geburtstag. Sie gehören zur 'Suite Catalane', wurden nach Entwürfen Salvador Dalís in Spanien hergestellt und auf 1954 bis 1957 datiert. Die Expertenschätzung liegt bei 200 bis 300 Euro.

Uli und Tobi aus Offenburg brachten eine Glocke der Tiroler Gießerei Lechleitner & Uelses mit. Sie wird auf 1874 datiert, der nachträglich angebrachte Holzgriff gehört ursprünglich nicht dazu. Die Expertenschätzung lautet 100 bis 150 Euro.

Gerd Reinecke aus Hamburg kaufte das vollständige Set im Jahr 1984. Die Garnitur im Stil der 1920er-Jahre besteht aus 750er-Weißgold mit Onyx und Diamanten, eine englische Produktion wird angenommen. Die Expertenschätzung liegt bei 1.900 bis 2.200 Euro.

Ausblick auf die Verkäufe der restlichen Stücke

Ob und für wie viel Geld die weiteren Stücke über den Händlertresen gingen, zeigt die Folge von Bares für Rares am 10. November 2026. Die Ergebnisse der übrigen Objekte sind in dieser Ausgabe des Formats zu sehen.

Für die Zuschauer zeigt der Verlauf der Folge, wie stark die Gebote im Händlerraum von der Expertenschätzung abweichen können. Bei der Bronzefigur lag der Verkaufspreis deutlich über dem Schätzwert, während andere Stücke den erwarteten Rahmen wahrscheinlich nicht überschreiten werden.