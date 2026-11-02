Bares für Rares: Diamant-Collier verkauft, Experten schätzen falsch

Am 2. November 2026 bringt Ilona ein antikes Diamant-Collier zur Sendung. Die Expertin schätzt hoch, doch die Händler bieten wenig. Im Händlerraum erfolgt die Überraschung.

Horst Lichter moderiert am Montag, dem 2. November 2026, erneut die beliebte ARD-Sendung Bares für Rares und stellt den Gästen sowie dem Publikum seltene und oft historisch bedeutsame Sammlerstücke vor. In der aktuellen Ausgabe steht ein besonders edles Juwel im Mittelpunkt, das die Erwartungen der Experten und der Händlerschaft auf eine harte Probe stellt. Die Zuschauer erleben dabei einen interessanten Konflikt zwischen subjektivem Wertgefühl und harten Marktfaktoren.

Historisches Diamant-Collier von Ilona

Die Teilnehmerin Ilona aus Oyten bringt ein antikes Diamant-Collier zur Show, das sie in ihrer Jugend als Erbstück von ihrer Tante erhielt. Der genaue Ursprung des Schmuckstücks ist jedoch nicht mehr lückenlos rekonstruierbar, da sich nicht mehr klären lässt, ob es schon länger im Familienbesitz war oder von der Tante gekauft wurde. Expertin Wendela Horz, 56 Jahre alt, analysiert das Stück im Vorfeld und kommt zu einem überraschenden Befund. Das Collier besteht nämlich nicht aus einem einzigen, durchgehenden historischen Element, sondern ist eine Fusion aus zwei unterschiedlich alten Teilen.

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Die Expertin datiert den silbernen, rückseitig mit Gold veredelten Schmuckteil in die 1860er-Jahre. Ursprünglich wurde dieses Element vermutlich als Brosche getragen. Die Kette hingegen wurde aus 585er Gold gefertigt und stammt wahrscheinlich aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die insgesamt 1,8 Karat schweren Diamanten liegen in verschiedenen historischen Schliffen vor, darunter Diamantrosen und Steine im Old-Mine-Cut. Als geographische Herkunftsregionen kommen der süddeutsche Raum oder das historische Österreich-Ungarn infrage.

Trotz der edlen Materialien und der faszinierenden Historie gibt es einen gravierenden Makel: Das Gold und Silber liegen nur bei rund 330 bis 350 Euro. Da das Collier zudem nicht mehr vollständig im Originalzustand ist und die Kette eine spätere Ergänzung darstellt, taxiert die Expertin den materiellen Wert nur auf 1.800 bis 2.200 Euro. Dieser Wert scheint auf dem Papier solide, stellt sich jedoch im späteren Verkauf als schwierig heraus.

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Händler reagieren mit niedrigen Geboten

Im Händlerraub, der eigentlichen Entscheidungsinstanz der Sendung, zeigt sich jedoch, dass der Markt nicht so reagiert, wie die Schätzung es nahelegt. Die aktuellen Gebote der Händler steigen zunächst nur von 400 auf 650 Euro. Dieser Bereich liegt deutlich unter der expertenschätzten Spanne von 1.800 bis 2.200 Euro. Als Hauptgrund für die zurückhaltende Bieterdynamik wird die aktuell sehr geringe Nachfrage nach solchen historischen Schmuckstücken mit späteren Ergänzungen genannt. Sammler sind oft wählerisch, wenn es um die Authentizität und den unveränderten Originalzustand geht.

Die Diskrepanz zwischen dem geschätzten Wert und den gebotenen Preisen erzeugt eine angespannte Atmosphäre. Für Ilona wird klar, dass ein Verkauf zum Schätzwert unmöglich ist. Sie muss einen pragmatischen Schritt wagen, um das Erbstück zu verkaufen. Nachdem die ersten niedrigen Angebote vorliegen, erkennt sie, dass das Stück nicht so viel wert ist, wie die Familie ursprünglich annahm.

Einigung nach hartem Tauziehen

Am Ende zeigt Ilona Entschlossenheit und macht einen deutlichen Schritt auf die Händler zu. Sie signalisiert, dass sie für 1.000 Euro bereit ist, das Collier zu verkaufen. Dieses Angebot markiert einen radikalen Unterschied zur ursprünglichen Erwartungshaltung, ist aber immer noch weit über den aktuellen Höchstgeboten der Händler. Die Händlerin Elke Velten-Tönnies nimmt das Angebot schließlich an und erhält den Zuschlag.

Der Verkaufspreis von 1.000 Euro entspricht genau einem Drittel des ursprünglichen Wunschpreises, den die Familie im Kopf hatte. Ilona verlässt die Sendung mit einem Stück, das deutlich an Wert verloren hat, aber immer noch einen historischen und emotionalen Nimbus besitzt. Der Deal verdeutlicht erneut, dass bei Antiquitäten der erhaltene Originalzustand oft entscheidender ist als das theoretische Materialgewicht oder die vermutete Geschichte.

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Weitere Sammlerstücke der Sendung

Neben dem Diamant-Collier präsentiert Bares für Rares in der Ausgabe vom 2. November 2026 weitere spannende Objekte, die ebenfalls die Expertise der Spezialisten erfordern. Ein Sammler zeigt ein Objekt der Firma Schlüter, das eine Katzenkralle, einen Vogelfuß und eine Spechtzunge enthält. Diese Funde stammen aus den frühen bis mittleren 1970er-Jahren und befinden sich in einem sehr guten Erhaltungszustand. Die Experten schätzen diesen Kuriositäten-Schatz auf 210 bis 300 Euro.

Auch ein historisches Ölgemälde von Willem de Haas Hemken wird aufgelegt. Das Werk wird in die 1890er-Jahre datiert, wobei Leinwand, Rahmen und Oberfläche von den Gutachtern unterschiedlich bewertet werden. Die Expertenschätzung für das Kunstwerk liegt bei 1.200 bis 1.500 Euro. Ein weiteres Objekt aus den 1970er-Jahren, ein Freddotherm nach Hans Turnwald, kostete auf dem Trödelmarkt einst nur zwölf Euro. Heute wird es auf 300 bis 400 Euro geschätzt.

Als letztes Highlight wird ein Rosenthal-Objekt aus dem Jahr 1983 präsentiert. Es trägt die fortlaufende Nummer 336 von insgesamt 2.000 Exemplaren. Da die originale Holzbox und das Zertifikat fehlen, wird der Wert im Vergleich zu einem Komplettset gesenkt. Die Experten taxieren das Sammlerstück auf 450 bis 600 Euro. Ob diese weiteren Stücke ebenfalls den Händlertresen passieren und für welchen Endpreis sie verkauft werden, bleibt spannend und wird in der Ausstrahlung deutlich.