Bares für Rares: Diamantcollier bringt nur 1.000 Euro statt tausend

Ilona aus Oyten bietet bei Bares für Rares ein historisches Diamantcollier an. Die Expertin schätzt es auf 2.200 Euro, doch die Händler bieten wenig. Der finale Verkauf ist ein Desaster für die Verkäuferin, die am Ende nur ein Drittel ihres Wunsches bekommt.

Die deutsche TV-Show Bares für Rares bietet regelmäßig eine Bühne für ungewöhnliche und historische Fundstücke, wobei die Einschätzungen der Experten oft weit von den realen Marktgebieten der Händler entfernt liegen. In der aktuellen Ausstrahlung sorgte ein antikes Diamantcollier für eine besondere Dynamik, als die Verkäuferin Ilona aus Oyten mit einem Familienstück erschien, das zunächst vielversprechend bewertet wurde. Die Realität im Händlerraum enttäuschte jedoch alle Beteiligten, da die Interessenten nur zögerliche Gebote abgaben und der finale Verkaufsumsatz deutlich unter den Erwartungen lag.

Expertise offenbart historische Mischung

Die Expertin des Teams stellte bei der Prüfung des Schmuckstücks fest, dass es sich um ein拼装-Objekt handelt, das aus zwei unterschiedlich alten Komponenten besteht. Das silberne Schauteil, das rückseitig mit Gold veredelt ist, datierte sie in die 1860er-Jahre und vermutete, dass es ursprünglich als Brosche getragen wurde. Im Gegensatz dazu wurde die 585er-Goldkette, die das Teil heute trägt, vermutlich Mitte des 20. Jahrhunderts ergänzt, was den authentischen Ursprungszustand beeinträchtigt.

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Insgesamt umfasst das Collier Diamanten mit einer Gesamtkaratszahl von 1,8 Karat, die in verschiedenen historischen Schliffen vorliegen. Zu den gefundenen Formen zählen Diamantrosen und Steine im Old Mine Cut, was auf eine Herstellung im süddeutschen Raum oder in Österreich-Ungarn hindeuten könnte. Trotz dieser historischen Qualitäten und der faszinierenden Herkunftsgeschichte, die Ilona als junges Mädchen von ihrer Tante erhalten hatte, gibt es einen entscheidenden Faktor, der den materiellen Wert stark mindert.

Materialwert und Expertenabschätzung

Der Schmelzwert des enthaltenen Goldes und Silbers lag zum Zeitpunkt der Sendung bei nur rund 330 bis 350 Euro, was die Basis für die finanzielle Bewertung bildete. Aufgrund der nicht mehr vollständigen Originalität des Schmuckstücks und der modernen Kette schätzte die Expertin den antiken Schmuck mit 1.800 bis 2.200 Euro ein. Diese Spanne diente als Orientierung für den Verkaufspreis, doch sie spiegelte den aktuellen Marktwert nur unzureichend wider, da die Nachfrage nach derart restaurierten Stücken begrenzt ist.

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Die Skepsis der Händler im Raum begann sofort, als die Schätzung bekannt wurde. Sie begründeten ihre Zurückhaltung mit der generell geringen Nachfrage nach solchen restaurierten Diamantcolliers auf dem aktuellen Markt. Die Gebote stiegen zunächst nur minimal von 400 auf 650 Euro an, was meilenweit von der oberen Grenze der Expertenabschätzung entfernt lag und die Diskrepanz zwischen theoretischem Wert und praktischer Kaufbereitschaft deutlich machte.

Niederschlagender Verkauf im Händlerraum

Angesichts der abweisenden Haltung der Händler und der niedrigen Gebote musste Ilona eine schmerzhafte Anpassung ihres Preises vornehmen. Sie rückte weit von ihrem ursprünglichen Wunschpreis ab und signalisierte, dass sie das Collier für 1.000 Euro verkaufen würde. Dieser Schritt war notwendig, um überhaupt einen Käufer zu finden, da keine der bestehenden Offerten akzeptabel war und die Verhandlungen lange Zeit blockiert waren.

Schließlich nahm die Händlerin Elke Velten-Tönnies (73) das Angebot an und erhielt den Zuschlag für das antike Stück. Der finale Verkaufserlös von 1.000 Euro repräsentierte nur ein Drittel des potenziellen Maximalwerts, der in der Expertise genannt worden war. Für Ilona war das Ergebnis eine bittere Enttäuschung, da das Erbstück, das sie von ihrer Tante erhalten hatte, am Ende nur einen Bruchteil seines eingeschätzten historischen und materiellen Wertes einspielte.