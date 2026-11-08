Bares für Rares: Diamantcollier liefert bittere Enttäuschung für Verkäuferin Ilona

Ilona aus Oyten verkaufte ein 160 Jahre altes Diamantcollier auf Bares für Rares. Die Händler boten nur 1000 Euro statt der geschätzten 2200 Euro.

Die ARD-Sendung Bares für Rares hat erneut gezeigt, wie schnell der Traum vom hohen Verkaufswert zerplatzen kann. Ilona aus Oyten präsentierte dem Moderator Horst Lichter ein antikes Diamantcollier, das bei den Händlern auf massive Skepsis stieß. Trotz einer vorsichtigen Annäherung an den Preis einigten sich beide Parteien am Ende auf eine Summe, die deutlich unter den Erwartungen lag.

Expertise offenbart historische Mängel am Schmuck

Die Expertin Elfi Schulze-Boysen analysierte das 160 Jahre alte Stück und stellte fest, dass es sich um eine拼接 aus zwei unterschiedlich alten Komponenten handelt. Die 585er-Goldkette wurde vermutlich Mitte des 20. Jahrhunderts ergänzt, was den originalen Charakter der Kette minderte. Das eigentliche Schmuckstück, bestehend aus silbernem und rückseitig vergoldetem Schauteil, wurde hingegen in die 1860er-Jahre datiert.

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Es ist möglich, dass der Verschluss ursprünglich als Brosche getragen wurde. Die insgesamt 1,8 Karat schweren Diamanten in Rosen- und Old-Mine-Schliff deuten auf eine Herkunft aus dem süddeutschen Raum oder Österreich-Ungarn hin. Obwohl das Stück historisch wertvoll ist, bleibt der Silber- und Goldanteil mit rund 330 bis 350 Euro im Jahr der Sendung gering.

Schätzungen versus Marktrealität im Händlerraum

Elfi Schulze-Boysen bewertete den antiken Schmuck aufgrund der historischen Bedeutung und des Erhaltungszustands auf 1.800 bis 2.200 Euro. Dieser Wert stand jedoch in krassem Widerspruch zur Bewertung der professionellen Händler. Diese argumentierten, dass die Nachfrage nach solchem spezifischen historischen Schmuck aktuell sehr gering sei und sich der Mangel am Originalzustand negativ auswirke.

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Die ersten Gebote der Händler reichten lediglich von 400 bis 650 Euro. Dies bedeutete eine Diskrepanz von mehreren hundert Euro zur geschätzten Wertspanne der Expertin. Die Verkäuferin Ilona, die das Collier als junges Mädchen von ihrer Tante geschenkt bekam, musste akzeptieren, dass der freie Markt einen deutlich niedrigeren Wert festlegte als die fachliche Einschätzung.

Verkauf zu einem Drittel des Wunschpreises

Nach einer regen Diskussion zwischen der Verkäuferin und den Käufern machte Ilona einen entscheidenden Schritt. Sie rückte von ihrem impliziten Wunschpreis ab und einigte sich final auf 1.000 Euro. Elke Velten-Tönnies, eine der anwesenden Händlerinnen, nahm das Angebot an und erhielt den Zuschlag für das funkelnde Erbstück.

Am Ende des Geschäfts steht also der Verkauf des Diamantcolliers für 1.000 Euro. Dies entspricht exakt der Hälfte der unteren Expertenschätzung und nur einem Drittel dessen, was man sich vielleicht erhofft hätte. Die Sendung Bares für Rares unterstreicht damit einmal mehr, dass historische Authentizität und aktuelle Marktnachfrage oft weit auseinanderliegen.