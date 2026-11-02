Bares für Rares: Diamantcollier verkauft, weitere Raritäten am 2. November 2026

Ilona verkauft ihr antikes Diamantcollier an Elke Velten-Tönnies für 1.000 Euro. Weitere Objekte wie ein Gemälde und Freddotherm-Objekte werden am 2. November 2026 präsentiert.

Die Sendung Bares für Rares hat sich als feste Größe im deutschen Fernsehprogramm etabliert. Moderator Horst Lichter begleitet die Teilnehmer regelmäßig bei der Bewertung ihrer außergewöhnlichen Fundstücke. In der aktuellen Ausgabe vom Montag, dem 2. November 2026, stehen verschiedene historische Objekte im Mittelpunkt. Der Fokus liegt dabei auf einem besonders wertvollen Schmuckstück, das eine lange Familiengeschichte erzählt.

Diamantcollier aus den 1860er Jahren

Ilona aus Oyten bringt ein antikes Diamantcollier in die Aufzeichnung, das sie bereits als junges Mädchen von ihrer Tante geschenkt erhalten hat. Die genaue Herkunft des Stücks ist nicht mehr lückenlos dokumentiert, da unklar bleibt, ob es schon länger im Besitz der Familie war oder neu erworben wurde. Expertin Wendela Horz (56) untersucht das Schmuckstück detailliert und stellt fest, dass es aus zwei unterschiedlich alten Komponenten besteht. Der silberne Schauteil, der rückseitig mit Gold veredelt ist, stammt wahrscheinlich aus den 1860er Jahren. Die 585er-Goldkette wurde vermutlich erst Mitte des 20. Jahrhunderts hinzugefügt.

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Schätzungen und Händlerreaktionen

Das Collier enthält Diamanten in verschiedenen historischen Schliffen, darunter Diamantrosen und Steine im Old Mine Cut. Die Gesamtmenge der Edelsteine beträgt geschätzt 1,8 Karat. Mögliche Ursprünge liegen im süddeutschen Raum oder in Österreich-Ungarn. Ein signifikanter Makel ist jedoch, dass Silber und Gold nur noch einen Wert von rund 330 bis 350 Euro haben. Zudem ist das Stück nicht mehr vollständig im Originalzustand. Aufgrund dieser Faktoren taxiert Wendela Horz den Wert des Colliers auf 1.800 bis 2.200 Euro. Im Händlerraum zeigt sich jedoch Skepsis, da die Nachfrage nach solchen Objekten aktuell gering ist. Die ersten Gebote liegen nur zwischen 400 und 650 Euro.

Verkaufserfolg trotz niedrigerem Preis

Ilona entscheidet sich für einen pragmatischen Schritt und bietet das Collier für 1.000 Euro zum Verkauf an. Dieser Preis entspricht etwa einem Drittel ihres ursprünglichen Wunschpreises. Elke Velten-Tönnies nimmt das Angebot schließlich an und erhält den Zuschlag. Damit geht das historische Schmuckstück in privaten Besitz über, obwohl der erzielte Preis deutlich unter der fachmännischen Schätzung lag. Der Verkaufsprozess verdeutlicht die aktuelle Marktsituation für bestimmte Antiquitäten.

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Weitere Raritäten am 2. November 2026

Neben dem Diamantcollier werden mehrere weitere Objekte vorgestellt, die jeweils ihre eigene Geschichte erzählen. Aus den frühen bis mittleren 1970er-Jahren stammen Katzenkralle, Vogelfuß und Spechtzunge der Firma Schlüter. Diese Stücke sind sehr gut erhalten und werden auf einen Wert von 210 bis 300 Euro geschätzt. Ein weiteres Highlight ist ein Ölgemälde von Willem de Haas Hemken, das in die 1890er-Jahre datiert wird. Leinwand, Rahmen und Oberfläche werden unterschiedlich bewertet, was zu einer Expertenschätzung von 1.200 bis 1.500 Euro führt.

Freddotherm-Objekt und Rosenthal-Sammlung

Auch Sammlerstücke aus den 1970er-Jahren finden Beachtung. Das Freddotherm-Objekt nach Hans Turnwald kostete ursprünglich zwölf Euro auf dem Trödelmarkt und wird heute auf 300 bis 400 Euro geschätzt. Ein weiteres Objekt stammt von Rosenthal aus dem Jahr 1983 und trägt die Nummer 336 von insgesamt 2.000 Exemplaren. Da Holzbox und Zertifikat fehlen, liegt die Schätzung bei 450 bis 600 Euro. Ob diese weiteren Stücke ebenfalls verkauft werden können, zeigt die laufende Folge von Bares für Rares im Fernsehen.