Bares für Rares: Englische Teedose aus 1759 erzielt 2.400 Euro

In der Bares für Rares Folge vom 4. November 2026 erzielte eine seltene englische Sterlingsilber-Teedose aus dem Jahr 1759 einen überraschend hohen Preis von 2.400 Euro bei einem Bietergefecht.

Die Sendung "Bares für Rares" hat am Mittwoch, dem 4. November 2026, erneut Beweise für ihre anhaltende Popularität im öffentlich-rechtlichen Fernsehen geliefert. Moderator Horst Lichter führte durch eine neue Ausgabe voller skurriler und historisch wertvoller Fundstücke, die von Besuchern mitgebracht wurden. Im Fokus stand dabei ein besonders bemerkenswertes Exemplar, das nicht nur durch sein Alter, sondern auch durch den unerwartet hohen Verkaufspreis auffiel. Die Geschichte dieses Objekts begann in einer Haushaltsauflösung in Duisburg, wo es fast vergessen war.

Historischer Kontext und Expertise des Silberobjekts

Das Highlight der aktuellen Sendung ist eine englische Teedose, die als sogenannter Tea Caddy dient. Der Experte Colmar Schulte-Goltz identifizierte das kleine Gefäß schnell als ein Artefakt aus dem Jahr 1759. Solche Behälter wurden im 18. Jahrhundert genutzt, um Tee zu lagern und dessen Aroma zu bewahren. Die Punzen auf dem Objekt bestätigen seine Herkunft aus London und seinen Materialwert von 925er-Sterlingsilber. Als Silberschmied konnte Christopher Makemeid eindeutig identifiziert werden.

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Unter der teilweise abgetragenen Vergoldung kam ein aufwendig gearbeiteter Gegenstand zum Vorschein, der mit floralem Reliefdekor verziert ist. Ein heraldisches Symbol deutet darauf hin, dass der ursprüngliche Besitzer zu einer noblen Familie gehörte, deren genaue Identität jedoch nicht mehr rekonstruiert werden kann. Das 274 Gramm schwere Stück vereint also handwerkliche Meisterschaft mit aristokratischer Geschichte, was den Wert über den reinen Silberankaufswert hinaus steigert.

Bewertung, Preisvorstellung und Bieterverhalten

Anna, die Besitzerin aus Duisburg, hatte die Dose fünf Jahre lang in ihrer Wohnung gelagert, bevor sie sich entschied, sie vorzustellen. Ihre Preisvorstellung lag bei 500 Euro. Dies erscheint auf den ersten Blick moderat, wenn man bedenkt, dass der reine Silberankaufswert bereits bei ungefähr 400 Euro liegt. Der Experte Colmar Schulte-Goltz schätzte den Gesamtwert jedoch deutlich höher ein und nannte einen Bereich von 600 bis 800 Euro.

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Im Händlerraum entwickelte sich daraufhin ein rasantes Bietergefecht, das die Erwartungen aller Beteiligten übertraf. Der Gebotsverlauf startete bei 350 Euro und stieg schnell auf 1.000 Euro an. Innerhalb weniger Minuten verdoppelte sich der Preis auf 2.000 Euro, ehe das Gebot schließlich bei 2.400 Euro landete. Dieser Endpreis entspricht dem Dreifachen der oberen Expertenschätzung und unterstreicht die emotionale und sammlerische Bedeutung solcher historischen Objekte auf dem Markt.

Weitere Raritäten und Marktbewertungen

Neben der erfolgreichen Teedose präsentierte Anna weitere Objekte, die ebenfalls bewertet wurden. Eine signierte Bronze nach einem Entwurf von Emmanuel Villanis zeigt eine Frauengestalt als Verkörperung der Iris. Der Guss stammt vermutlich aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und wurde von den Experten mit 900 bis 1.200 Euro eingeschätzt. Dieses Stück demonstriert die hohe Wertschätzung für skulpturale Kunstwerke dieser Epoche.

Ein weiteres Dekorationsobjekt sollte angeblich aus der Sendung "Geld oder Liebe" mit Jürgen von der Lippe stammen. Da jedoch kein Beleg für diese Herkunft vorliegt, blieb die Expertenschätzung mit 50 bis 80 Euro sehr niedrig. Auch ein Ring aus 750er-Gold mit einem dunklen Saphir und rund einem halben Karat Diamanten wurde vorgestellt. Er wurde vermutlich in den 1970er- oder 1980er-Jahren unter Verwendung älterer Steine gefertigt und erhielt eine Schätzung von 600 bis 800 Euro.

Abschließend wurde ein farbstarkes Werbeschild aus den 1930er-Jahren gezeigt, das die "SS Bremen" darstellt. Es wurde vom Emaillierwerk Gottfried Dichanz in Berlin hergestellt und auf 500 bis 600 Euro geschätzt. Ob und für wie viel Geld diese weiteren Stücke tatsächlich verkauft wurden, bleibt Teil der Dokumentation der heutigen Folge. Die Episode verdeutlicht einmal mehr, dass historische Provenienz und Materialwert oft weit auseinanderklaffen können.