Horst Lichter präsentiert am 27. November 2026 Raritäten auf Bares für Rares. Der goldene Smaragd-Ring von Dieter wird von Wendela Horz geschätzt und von Händler Julian Schmitz-Avila ersteigert.

Am Freitag, dem 27. November 2026, strahlt das öffentlich-rechtliche Fernsehen eine neue Ausgabe der Sendung Bares für Rares aus. Moderator Horst Lichter begleitet die Teilnehmer zu dieser Sendung, um ihre ungewöhnlichen Sammlerstücke bewerten zu lassen. Die heutige Folge zeigt eine bunte Mischung aus Erbstücken und Kunstobjekten, die unterschiedliche Geschichten erzählen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf einem goldenen Ring, der von einem Teilnehmer mitgebracht wird und die Experten überrascht.

Goldener Smaragd-Ring erreicht 1.900 Euro

Der Schmuck des Teilnehmers Dieter stammt ursprünglich von seiner verstorbenen Tante und wurde an Dieters Frau vererbt. Nach dem Tod seiner Frau fiel der Schmuck an Dieter, der nun einen neuen Besitzer sucht. Der zentrale Schmuckstein ist ein Ring aus 585er-Gold mit einem großen Smaragd, der auf geschätzt drei Karat geschätzt wird. Die Diamanten um den Stein wiegen zusammen etwa 1,2 Karat und stammen aus den 1970er-Jahren. Die Expertin Wendela Horz vermutet einen natürlichen Smaragd, bestätigt dies jedoch erst durch eine Laboruntersuchung.

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Dieter hat für das Schmuckstück nur moderate Erwartungen. Er schätzt den Wert seiner Rarität auf 600 bis 800 Euro. Wendela Horz liegt mit ihrer Bewertung deutlich höher und taxiert den Ring auf 1.600 bis 1.800 Euro. Der kleine Anhänger wird zusätzlich auf rund 200 Euro geschätzt. Insgesamt kommt die Expertin auf einen Gesamtwert von stolzen 1.800 bis 2.000 Euro für die beiden Schmuckstücke. Diese Einschätzung weckt das Interesse der Händler im Saal.

Im Händlerraum beginnt das Bieten mit 1.000 Euro. Die Gebote steigen schnell an und erreichen 1.400, 1.600 und schließlich 1.800 Euro. Letztendlich fällt der Hammer bei 1.900 Euro. Dieter und Claudia akzeptieren das Angebot, und der Schmuck geht an den Händler Julian Schmitz-Avila über. Dies unterstreicht die Diskrepanz zwischen dem geschätzten Marktwert und den oft konservativen Bewertungen der Besitzer.

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Kunstawerte und historische Objekte im Fokus

Neben dem Schmuck präsentieren weitere Teilnehmer ihre Raritäten. Die Zwillinge Johanna und Emily bringen neun erhaltene Motive einer Kunsttapete aus dem Jahr 1972 mit. Der Entwurf stammt vom britischen Künstler Allen Jones und steht im Zusammenhang mit der Documenta 5. Wendela Horz schätzt diese Kunstobjekte auf 1.350 bis 1.800 Euro. Der visuelle Reiz und die historische Bedeutung der Tapete machen sie zu einem begehrten Sammlerstück für Kunstinteressierte.

Ein weiteres Highlight ist ein signiertes Keramik-Tier aus Steinzeug, das Jochen für nur zwölf Euro auf einem Flohmarkt in Bad Tölz entdeckt hat. Das Stück stammt wahrscheinlich aus den 1970er-Jahren und ist in einem makellosen Zustand ohne jegliche Beschädigungen. Die Expertin geht von einem Wert von 250 bis 320 Euro aus. Die Entdeckung zeigt, wie wertvolle Funde auf regionalen Märkten verborgen sein können. Die gute Erhaltung des Objekts erhöht seinen Sammlerwert erheblich.

Jennifer präsentiert ein Verwandlungsschmuckstück aus dem späten 19. Jahrhundert, das ihr von ihrer Großmutter vererbt wurde. Der Schmuck besteht aus 585er-Roségold und ist mit natürlichen Rubinen und Diamanten besetzt. Das Stück ist sehr gut erhalten und wird von Wendela Horz auf 1.000 bis 1.200 Euro taxiert. Solche historischen Erbstücke mit wertvollen Edelsteinen sind aufgrund ihrer handwerklichen Qualität und des Materials besonders begehrt.

Eva bringt zwei Werke mit Bezug zur historischen Do X mit. Dazu gehört ein 1930 signierter Entwurf des Innenraums des Flugboots von E. Rau sowie eine übermalte Fotografie. Wendela Horz schätzt diese historischen Dokumente auf 500 bis 800 Euro. Die Verbindung zu einem bedeutenden Flugzeugtyp macht diese Objekte für Avionik- und Geschichtsinteressierte interessant. Die Signatur des Künstlers E. Rau verleiht dem Entwurf zusätzlichen Authentizitätswert.