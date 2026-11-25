18.000 Euro Neuwert und am Ende nur 620 Euro: Bei Bares für Rares erlebt Dieter mit seinem Familienerbstück eine böse Überraschung.

eine herbe Enttäuschung verkraften. Der Mediziner brachte ein geerbtes Kaffeeservice aus Meissener Porzellan mit in die Sendung, dessen Neuwert heute bei beachtlichen 18.000 Euro liegt.

Im Händlerraum zeigte sich jedoch schnell, dass die Erwartungen an das Familienerbstück nicht erfüllt werden konnten. eröffnete die Verhandlungen mit einem Gebot von gerade einmal 200 Euro. Zwar stieg der Preis im weiteren Verlauf noch etwas an, doch zu einer deutlichen Steigerung kam es nicht. Für den enormen Unterschied zwischen dem Neupreis und dem Verkaufserlös gibt es mehrere Gründe.

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Vor allem ist der Markt für gebrauchtes Porzellan stark eingebrochen. Hinzu kamen der Zustand des Services und seine Zusammenstellung. ordnete das Erbstück in der Sendung ein. Sie erklärte, dass Meissener Porzellan früher als eine wertbeständige Anschaffung galt, die Nachfrage inzwischen aber deutlich gesunken ist.

Ein vergleichbares Kaffeeservice im Neuzustand würde heute zwar rund 18.000 Euro kosten, für Dieters Stücke setzte die Sachverständige aber nur einen Schätzwert von maximal 1.500 Euro an. Dafür waren auch die Mängel verantwortlich: Mehrere Teile wiesen Risse auf, zudem wurde das Service teilweise erst nachträglich um weitere Stücke ergänzt. Es stammt also nicht vollständig aus einem Guss. Auch bei den Händlern war die Begeisterung überschaubar und die Gebote dementsprechend zurückhaltend.

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erklärte, dass solche Waren früher äußerst begehrt gewesen seien, heute jedoch nur noch auf geringes Interesse stießen. Schließlich nahm Dieter das finale Angebot in Höhe von lediglich 620 Euro an und trennte sich von dem Porzellan. Für den Arzt hatte das Kaffeeservice eine lange Geschichte. Das Familienerbstück stand lange in der Vitrine seiner Eltern, allerdings ungenutzt.

Auch Dieter selbst hat keine Verwendung für das Service und wollte es auf keinen Fall wieder mit nach Hause nehmen.nahm er deshalb auch gefasst auf. So endete sein Auftritt zwar nicht mit dem erhofften Geld, aber wenigstens mit dem erfolgreichen Verkauf. Das Prinzip von "" ist seit Jahren dasselbe: Privatpersonen bringen ihre Schätze mit in die Sendung und lassen sie zunächst von Sachverständigen begutachten. Anschließend versuchen sie, im Händlerraum einen passenden Verkaufspreis auszuhandeln.

Ob es am Ende zum Deal kommt, entscheiden die Verkäufer selbst. Die ZDF-Sendung läuft regulär montags bis freitags um 15:05 Uhr. Wiederholungen werden außerdem auf ZDFneo ausgestrahlt. Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel bei "Bares für Rares"Julian Schmitz-Avila bei "Die Pfandhaus-Profis"Genau richtig – das Service stand ohnehin nur ungenutzt herum.