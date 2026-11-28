Viviane Fronzeck brachte eine wertvolle Astrolabium-Uhr zu Bares für Rares. Nach einem Unfall mit dem Exponat fällt der Schätzwert der Expertin Bianca Berding ins Bodenlose. Nur 500 bis 700 Euro statt erhoffter 1200 Euro.

Viviane Fronzeck aus Bad Harzburg trat mit einer hohen Erwartungshaltung in die Sendung. Die 32-Jährige wollte mit einem besonderen Erbstück ihrer verstorbenen Tante einen vierstelligen Betrag erzielen. Das Objekt war eine vergoldete Tischuhr aus den 1980er-Jahren der französischen Marke Hour Lavigne. Sie sollte astronomische Daten und Tierkreiszeichen anzeigen. Doch der geplante Verkaufsstart endete sofort in einem Eklat, als die Uhr zu Boden fiel.

Seltener Drachenzeiger als Hauptattraktion des Exponats

Die Uhr zeichnet sich durch eine komplexe Mechanik und ein ansprechendes Design aus. Neben der Anzeige der aktuellen Uhrzeit zeigt das Gerät auch astronomische Konstellationen an. Die Kunsthistorikerin Bianca Berding wies während der Begutachtung auf ein besonders seltenes Merkthal hin. Es handelt sich um den sogenannten Drachenzeiger. Dieser zeigt laut einer alten Legende bevorstehende Sonnen- oder Mondfinsternisse an. Experten stufen ein solches Astrolabium als hochinteressant für Sammler ein. Der Zeiger ist ein visueller Hinweis auf Himmelsbeobachtungen. Diese Eigenschaft macht die Uhr zu einem historischen Zeitzeugen. Der Wert hängt jedoch stark vom Erhaltungszustand ab.

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Finanzielle Enttäuschung trotz früher Kaufangebote

Vor der Teilnahme an der Show hatte die Verkäuferin bereits Erfahrungen mit dem Markt für solche Objekte gesammelt. Fronzeck gab an, ein Kaufangebot in Höhe von 1200 Euro abgelehnt zu haben. Sie hielt den Preis für unangemessen niedrig. Bianca Berding reagierte auf diese Information mit nüchterner Kritik. Sie meinte, der frühere Verkauf wäre die bessere Entscheidung gewesen. Derzeitige Schätzungen liegen deutlich darunter. Der Markt für solche Spezialuhren ist geschrumpft. Die Käuferschicht für diese Nische ist sehr klein geworden. Experten stufen den aktuellen Wert nur noch auf 500 bis 700 Euro ein. Das entspricht einem deutlichen Verlust im Vergleich zur früheren Einschätzung.

Unfall während der Begutachtung führt zu Wertverlust

Der eigentliche Tiefpunkt ereignete sich noch vor der ersten Gebotsrunde. Der Kunsthändler Julian Schmitz-Avila begutachtete das Stück in seiner Handhaltung. Dabei rutschte das schwere goldene Exponat aus seiner Greifposition. Die Uhr schlug hart auf dem Boden auf. Die Folge war ein irreparabler Schaden an der Struktur des Stücks. Zwei Kleinigkeiten brachen ab. Schmitz-Avila gestand dem Publikum und der Verkäuferin seinen Fehler sofort ein. Er betonte, dass sein Unfall seine Schuld sei. Er entschuldigte sich persönlich für die Unachtsamkeit. Dieser Vorfall änderte die Verhandlungslage fundamental. Das Objekt war nun nicht mehr in Topzustand.

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Einigung bei 760 Euro statt gewünschter 1000 Euro

Trotz des Unfalls bot Julian Schmitz-Avila zunächst den von der Expertin genannten oberen Schätzwert an. Er nannte eine Summe von 700 Euro. Fronzeck wirkte enttäuscht, da sie mindestens 1000 Euro erzielen wollte. Sie lehnte das erste Angebot ab. Der Händler erhöhte sein Gebot auf 750 Euro. Er legte zusätzlich zehn Euro für einen Kaffee dazu. Die Summe betrug damit 760 Euro. Fronzeck akzeptierte dieses Angebot schließlich. Sie realisierte, dass eine höhere Summe unrealistisch war. Der Zustand der Uhr war das entscheidende Hindernis.

Das Ende der Episode ist für die Verkäuferin dennoch positiv besetzt. Sie betont, glücklich zu sein, den Wunsch ihrer Tante erfüllt zu haben. Der Besuch in der Sendung war ihr mehr wert als der finanzielle Gewinn. Der Schaden an der Uhr bleibt ein bitterer Beigeschmack. Der erzielte Preis liegt weit unter ihren ursprünglichen Erwartungen. Die Geschichte zeigt, wie schnell sich das Schicksal bei Auktionen wenden kann.