Uuups ... Wie viel zahlt Julian Schmitz-Avila nach seinem Missgeschick?

Mindestens 1.000 Euro erhofft sich Viviane Fronzeck in der ZDF -Trödel- und Antiquitätenshow „Bares für Rares” für die Tischuhr ihrer verstorbenen Tante. Doch das Erbstück landet auf dem Boden, bevor die Verhandlung überhaupt beginnt.

Händler Julian Schmitz-Avila muss der Verkäuferin ein Missgeschick beichten, das ihren Besuch gehörig durcheinanderbringt.

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„Das fängt selten so an, aber ich muss Ihnen etwas beichten. “ Mit diesen Worten empfängt Julian Schmitz-Avila Verkäuferin Viviane Fronzeck in der am Mittwoch ausgestrahlten Folge von „Bares für Rares“. Statt über einen möglichen Kaufpreis muss der Händler zunächst über einen Schaden sprechen.