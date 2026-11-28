„Bares für Rares“-Händler lässt Uhr fallen – noch vor dem Gebot!
Uuups ... Wie viel zahlt Julian Schmitz-Avila nach seinem Missgeschick?
Mindestens 1.000 Euro erhofft sich Viviane Fronzeck in der ZDF -Trödel- und Antiquitätenshow „Bares für Rares” für die Tischuhr ihrer verstorbenen Tante. Doch das Erbstück landet auf dem Boden, bevor die Verhandlung überhaupt beginnt.
Händler Julian Schmitz-Avila muss der Verkäuferin ein Missgeschick beichten, das ihren Besuch gehörig durcheinanderbringt.
„Das fängt selten so an, aber ich muss Ihnen etwas beichten. “ Mit diesen Worten empfängt Julian Schmitz-Avila Verkäuferin Viviane Fronzeck in der am Mittwoch ausgestrahlten Folge von „Bares für Rares“. Statt über einen möglichen Kaufpreis muss der Händler zunächst über einen Schaden sprechen.
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