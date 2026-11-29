Christina will bei Bares für Rares einen ungeliebten Ring loswerden. Doch die Schätzung des Experten macht sie sprachlos.

für eine große Überraschung. Christina hatte den Ring vor rund 20 Jahren anlässlich ihrer ersten Hochzeit von Eva Segoura bekommen. Die bekannte Schmuckdesignerin war die Großmutter von Christinas damaligem Ehemann.

Da sie das tierische Design jedoch nicht anspricht, möchte sie das Schmuckstück in der Trödelshow loswerden. Von dem Verkauf erhofft sich Christina 1.000 Euro. Doch Experte Patrick Lessmann erkennt schnell, dass das Designerstück deutlich wertvoller ist. Der fein gearbeitete Ring besteht aus 750er-Gold und ist mit einem braunen Achat, Brillanten sowie grünen Peridoten besetzt.

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sofort großes Interesse an dem Einzelstück, hält den Hasen zunächst jedoch für einen Frosch. Nach der Aufklärung eröffnet er die Auktion mit 1.000 Euro und erfüllt damit auf Anhieb Christinas Preisvorstellung. legt letztendlich 2.000 Euro auf den Tisch und erhält den Zuschlag. Mit diesem Ergebnis ist Christina mehr als zufrieden.