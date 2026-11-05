Bares für Rares: Höchster Gebot von 2.300 Euro für historischen Silber-Jagdpokal im November 2026

Horst Lichter präsentiert am 5. November 2026 einen seltenen Silber-Jagdpokal, der bei Bares für Rares ein Gebot von 2.300 Euro auslöst. Experten schätzen weitere Antiquitäten.

In der vom 5. November 2026 ausgestrahlten Episode der Sendung Bares für Rares, die seit Jahren eine feste Größe im öffentlich-rechtlichen Fernsehen darstellt, steht eine außergewöhnliche Rarität im Mittelpunkt. Der bekannte Moderator Horst Lichter führt durch die Folgen und präsentiert dabei Skurriles und Faszinierendes. In der aktuellen Ausgabe am Donnerstag wurden diverse Fundstücke mit spannenden Herkunftsgeschichten vorgestellt, wobei ein historischer Jagdpokal aus Silber die größte Aufmerksamkeit auf sich zog.

Höchste Gebot für Silber-Jagdpokal über 2.000 Euro

Das Highlight der Sendung war ein historischer Jagdpokal, den Gerald und seine Tochter Sophie aus dem Salzkammergut in Oberösterreich ins Studio mitbrachten. Der Pokal, den Gerald vor etwa zweieinhalb Jahren von einem Bekannten erworben hat, wurde schließlich für 2.300 Euro von Friedrich Häusser (74) ersteigert. Obwohl Gerald selbst Jäger ist und Mitglied eines Schützenvereins, entschied sich das Vater-Tochter-Team für den Verkauf des wertvollen Stücks.

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Der Auktionsverlauf begann mit einem Startgebot von zunächst 400 Euro. Im weiteren Verlauf des Wettstreits im Händlerraum stieg der Preis schrittweise auf 1.500 Euro und schließlich auf über 2.000 Euro. Das entscheidende Gebot von 2.300 Euro kam von Friedrich Häusser. Die Verkäufer nahmen das Angebot mit Zufriedenheit an, da der Wert die anfänglichen Schätzungen deutlich übertraf.

Expertise datiert Pokal auf Jahre 1867 bis 1872

Die fachliche Einordnung übernahm die Expertin Wendela Horz, die den Pokal anhand einer österreichischen Dianakopf-Punze auf die Jahre 1867 bis 1872 datierte. Das Objekt besteht aus Silber und besticht durch aufwendige Jagdmotive, darunter eine Zielscheibe, Eichenlaub sowie einen Henkel, der aus drei angedeuteten Drillingen gefertigt wurde. Diese Details machen den Pokal zu einem auffälligen und begehrten Sammlerstück für Historien- und Jagdbegeisterte.

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Ein besonderes Merkmal des Pokals ist die Darstellung von Kaiser Franz Joseph. Laut den Angaben des Experten wurde das Objekt im Laufe des Lebens des Herrschers geschätzt, der rund 45.000 Stück Wild erlegt haben soll. Diese historische Verbindung verleiht dem Gegenstand eine zusätzliche narrative Tiefe, die über den rein materiellen Wert hinausgeht. Die Expertise bezifferte den möglichen Sammlerwert auf etwa 1.500 Euro, wobei der reine Silberankaufswert bei rund 630 Euro lag.

Weitere Raritäten: Von Badewanne bis Schmuck aus dem 19. Jahrhundert

Neben dem Silber-Jagdpokal wurden in der Sendung am 5. November 2026 mehrere weitere Objekte vorgestellt, die das breite Spektrum der Sammlerkultur widerspiegeln. Helena und Markus brachten eine verzinkte Badewanne mit, die vom Berliner Klempner Karl Dittmann konstruiert und im Jahr 1889 patentiert wurde. Die Expertenschätzung für dieses technische Detail lag zwischen 150 und 200 Euro.

Thomas aus Rheinfelden präsentierte eine Figur, die er vor rund 40 Jahren geerbt hatte. Der Entwurf stammt von Albert Caasmann aus dem Jahr 1914, während die Ausführung auf das Jahr 1927 datiert wird. Die Figur zeigt eine Gestalt aus der griechischen Mythologie. Für dieses Kunstobjekt veranschlagten die Experten einen Wert zwischen 200 und 230 Euro.

Schwiegerenkelin Charlotte und Schwiegeroma Barbara stellten eine Brosche und einen Ring vor, die ursprünglich als Paar Ohrringe aus dem 19. Jahrhundert gefertigt wurden. Die Schmuckstücke bestehen überwiegend aus 585er-Gold und wurden später umgearbeitet. Trotz eines gebrochenen Kamee lag die Expertenschätzung bei 800 Euro. Ein weiterer Gast brachte einen Raumbelüfter der Metallwarenfabrik Karl Dietrich, Leipzig, aus den 1930er- bis 1940er-Jahren mit, der jedoch nicht mehr pumpfunktionsfähig war und auf 80 bis 100 Euro geschätzt wurde.