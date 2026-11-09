Bares für Rares: Horst Lichter und Experte Lessmann bewerten Amethyst-Schmuck

Am 9. November 2026 bewertete Horst Lichter auf Bares für Rares ein historisches Amethyst-Set. Experte Patrick Lessmann analysiert den Wert von Schmuck aus Wiesbaden.

Die am Montag, dem 9. November 2026, ausgestrahlte Ausgabe der Fernsehsendung "Bares für Rares" blickte auf eine weitere Sammlung faszinierender und historisch bedeutsamer Objekte zurück. Der langjährige Moderator Horst Lichter begleitete die Teilnehmer durch das Bewertungsgespräch und präsentierte zusammen mit den Experten verschiedene Unikate mit spannenden Herkunftsgeschichten. Im Mittelpunkt des heutigen Beitrags stand ein opulentes Schmuckset, das von einer Mutter und einem Sohn aus Wiesbaden mitgebracht wurde. Die beiden Verkäufer, die sich als Carolin und Farian zu erkennen gaben, stellten eine Brosche und einen Armreif vor, die durch auffällige Amethyste bestechen.

Historie des Amethyst-Schmuckstücks aus den 1860er Jahren

Der ursprüngliche Besitzwechsel dieser besonderen Schmuckstücke vollzog sich bereits Ende der 1960er-Jahre, als Carolins Tante ein Geschenk von einer Kundin erhielt. Diese Kundin soll die Raritäten in New York erworben haben, ehe sie in den Familienbesitz gelangten. Der Experte Patrick Lessmann beleuchtete die komplexe Konstruktion des Sets genauer. Der Armreif besteht aus 585er-Gold, während das Mittelteil aus hochwertigerem 750er-Gold gefertigt ist. Lessmann erklärte, dass das Mittelteil ursprünglich ein anderes Schmuckstück darstellte, möglicherweise eine Brosche, die später auf den Armreif aufgesetzt wurde.

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Beide Teile des Sets tragen große Amethyste, die zwischen 13 und 30 Karat auf die Waage bringen. Besonders Detailfreunde kamen auf ihre Kosten, da in den Stein der Brosche ein Rosenmotiv mit zwölf kleinen Diamantrosen eingearbeitet ist. Die horizontale Ausrichtung dieses Motivs ist nicht nur stilistisch ungewöhnlich, sondern trägt eine tiefe symbolische Bedeutung. Laut der vorliegenden Expertise steht diese spezielle Anordnung für eine heimliche Liebe, was dem Stück eine einzigartige emotionale Geschichte verleiht. Die Datierung des Broschen-Mittelteils fällt in die Jahre 1860 bis 1870, während der Armreif vermutlich erst um das Jahr 1900 entstand.

Bewertung und Gebotsverlauf im Händlerraum

Die Verkäuferseite setze einen Wunschpreis von 1.300 Euro fest, der jedoch unterhalb des reinen Materialankaufswerts von 1.800 Euro lag. Patrick Lessmann schätzte den Gesamtwert des Konvoluts auf 2.200 bis 2.300 Euro ein, da der historische Wert und die Seltenheit der Steine berücksichtigt wurden. Im Händlerraum begannen die Gebote zunächst mit 400 Euro und stiegen schrittweise an. Erst als die Experten den Materialwert von 1.800 Euro bekannt gaben, reagierten die Interessenten deutlicher auf den Schmuck.

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Ein Händler namens Julian bot schließlich 1.750 Euro, woraufhin die Verkäuferseite zunächst zögerte. Andere Händler wiesen darauf hin, dass große Amethyste und diese Art von Schmuck auf dem aktuellen Markt nicht besonders gefragt seien. Julian erhöhte sein Angebot auf 1.800 Euro, was der Verkäuferseite schließlich als ausreichende Kompensation erschien. Das Angebot wurde angenommen, und das Set wechselte den Besitzer. Der Verkaufspreis lag damit zwar 400 bis 500 Euro unter der fachmännischen Expertise, übertraf jedoch den ursprünglichen Wunschpreis der Verkäufer um 500 Euro.

Weitere Raritäten der Sendung am 9. November 2026

Neben dem Schmuckset wurden in der gleichen Ausgabe weitere besondere Objekte vorgestellt. Ein Schaustück stammt von der Firma Stockmann aus Döbeln und gelangte in den 1950er-Jahren als Geschenk in die Familie. Aufgrund des hohen Alters ist die Zigarre inzwischen porös und ausgetrocknet. Der Experte schätzte den Wert dieses historisch interessanten, aber körperlich abgenutzten Stücks auf 100 bis 120 Euro ein. Dieses Beispiel zeigte, dass auch der materielle Zustand eine entscheidende Rolle bei der Wertermittlung spielt.

Zudem präsentierten ein Verkäuferpaar zwei signierte Artist's Proofs der Grafiken "Skyline" von 1982 und "Party Time" von 1984. Die Werke wurden beim Entrümpeln eines Dachbodens gefunden und vom Experten auf einen Gesamtwert von 750 bis 950 Euro eingeschätzt. Ein weiteres Highlight war eine Originalunterschrift auf einer zugeschnittenen Postkarte von der Wasserkuppe aus dem Jahr 1970. Der Schätzwert für diese autographische Rarität lag bei 500 bis 800 Euro.

Abgerundet wurde die Sendung durch eine von Etha Richter entworfene Figur aus den Schwarzburger Werkstätten. Der Entwurf wird auf die Jahre 1915 bis 1920 datiert und befindet sich laut Expertenmeinung in einem ausgezeichneten Zustand. Die Wertermittlung für dieses Kunstobjekt ergab einen Wert von 250 bis 300 Euro. Die genaue Höhe der Verkaufspreise der weiteren Objekte wurde in der Sendung nicht explizit genannt, doch die Vielfalt der präsentierten Raritäten unterstrich erneut den besonderen Reiz der Sendung für Sammler und Geschichtsinteressierte.