Die Grundschullehrerin Ina Heinrichs lehnt das Angebot von Experte Colmar Schulze-Golz ab. Die Schätzung von 1.400 Euro liegt unter dem Erwarteten.

Die Grundschullehrerin Ina Heinrichs verließ den Händlerraum der ZDF -Show Bares für Rares ohne einen Verkauf. Der Auslöser war die Enttäuschung über die Bewertung ihres Kunstwerks durch den Sachverständigen Colmar Schulze-Golz. Heinrichs hatte ein Gemälde des Künstlers Ernst Albert Fischer Cörlin mitgebracht, das seit Jahrzehnten im Familienbesuch war.

Horst Lichter und Expertise bewerten Bildzustand

Der Moderator Horst Lichter zeigte sich bereits beim Betrachten des eher düster gehaltenen Stilllebens zurückhaltend. Diese erste Reaktion erwies sich als warnendes Zeichen für die folgende professionelle Einschätzung der Ware. Colmar Schulze-Golz übernahm die Rolle des kritischen Prüfers und identifizierte mehrere Mängel am Exponat.

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Der Experte bemängelte nicht nur den allgemeinen Zustand des Gemäldes, das als ramponiert beschrieben wurde. Auch der Rahmen des Bildes befand sich in einem arg in Mitleidenschaft gezogenen Zustand. Schulze-Golz erklärte, dass der Rahmen unbedingt ausgetauscht werden müsse, um den Wert zu erhalten.

Preisvorstellung liegt deutlich über Marktrealität

Ursprünglich hatte Ina Heinrichs eine Verkaufssumme von bis zu 2.500 Euro für das Kunstwerk erwartet. Die Realität der Bewertung sah jedoch anders aus, da der Zustand des Stücks massiven Einfluss auf den Preis hatte. Der Experte hielt eine Summe von maximal 1.400 Euro für realistisch und marktgerecht.

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Diese Differenz zwischen der gewünschten Summe und der angebotenen Bewertung war für die Verkäuferin nicht akzeptabel. Sie zog die Konsequenz aus der niedrigen Einschätzung und verzichtete auf die Ausgabe der Händlerkarte. Ein Handel im Händlerraum kam somit nicht zustande.

Selbstständigkeit als Alternative zum Verkauf

Statt das Werk sofort abzugeben, plant Ina Heinrichs nun, das Bild selbst aufzubereiten. Sie beabsichtigt, die notwendigen Restaurierungsarbeiten in Auftrag zu geben oder selbst durchzuführen. Erst nachdem das Gemälde wieder in einen besseren Zustand versetzt ist, möchte es eventuell zu einem günstigeren Zeitpunkt vertreiben.

Bis dahin wird das Kunstwerk vorerst wieder an ihrem Wohnsitz aufgehängt. Heinrichs zieht einen positiven Aspekt aus dem Besuch der Show, da sie nun über wichtige Informationen zum Zustand ihres Kunstwerks verfügt. Die Reise zum Drehort war daher nicht völlig umsonst gewesen, trotz des ausgebliebenen finanziellen Gewinns.

Regeln der Sendung und Ausstrahlungstermine

Die Show Bares für Rares folgt einem seit Jahren bewährten Konzept der Bewertung und des Feilschens. Teilnehmer wie Ina Heinrichs lassen ihre Exponate zunächst von Sachverständigen analysieren. Nur wenn die Parteien der Schätzung grob zustimmen, erfolgt der Übergang in den Händlerraum.

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Die Sendung wird werktags um 15:05 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Wiederholungen der Folgen können im Ableger ZDFNeo um 10:55 Uhr und um 19:20 Uhr verfolgt werden. Das Format bleibt dabei stets transparent regarding der Bewertungsgrundlagen und der daraus resultierenden Preisfindung.